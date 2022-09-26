Електронний рецепт на антибіотики: де і як його отримати

Купити в аптеці антибіотики без рецепта в Україні більше не можна. Голова підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності пояснює, хто може виписати рецепт на антибіотики та інші сильнодіючі препарати, чому аптеки незабаром продаватимуть антибіотики лише за електронними рецептами та як довго триватиме перехідний період.

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За даними МОЗ, кожен другий українець купує антибіотики без рецепта та без призначення лікаря. Епідемія COVID-19 наголошувала на проблемі безконтрольного застосування антибіотиків для лікування пацієнтів з вірусними інфекціями. Отже, з 1 січня 2022 року медустанови ведуть облік антибіотиків, а з 1 квітня ці препарати в аптеці мали продавати лише за електронним рецептом. Втім, війна внесла свої корективи і такі нововведення набули чинності з 1 серпня 2022 року. Тобто питання, чи можна купити в аптеці антибіотики без рецепта тепер не стоїть.

Навіщо в Україні запровадили електронний рецепт на антибіотики

Антибіотик може лікувати, а може стати бомбою уповільненої дії. Самолікування антибіотиками може призвести до тяжких наслідків здоров'я, серед яких формування стійкості організму людини до лікування антибіотиками. Саме тому призначення антибіотиків — справа лікаря, який може виписати рецепт на антибіотики.

Один зі способів боротьби з безконтрольним вживанням сильнодіючих препаратів, зокрема антибіотиків, — це введення електронного рецепта (він же e-health рецепт, він е-рецепт). Це дозволить відстежувати дані про призначення, обсяги використання антибіотиків, зменшити випадки самолікування антибіотиками. І це лише перший етап у впровадженні електронного рецепта в Україні на всі рецептурні препарати в Україні.

[ + – ] Електронний рецепт на антибіотики видають лікарі, отже, щоб отримати е-рецепт, потрібно звернутися до лікарні

Коли почне працювати система e-рецептів на антибіотики?

З 1 серпня до кінця року триватиме перехідний період запровадження е-рецепта на антибіотики. П'ять місяців має медичні та аптечні установи, щоб підготуватися до повноцінного переходу на виписку рецептурних лікарських засобів виключно за е-рецептами: вибрати медичну інформаційну систему та зареєструватися в ЕСОЗ.

Далі планується повноцінний запуск електронного рецепта на антибіотики, рішення про що прийматиметься з урахуванням ситуації у країні.

Як отримати електронний рецепт на антибіотики

Пацієнт звертається до свого сімейного лікаря або до будь-якої іншої медичної установи, щоб отримати електронний рецепт на антибіотики, в якому вказується діюча речовина, після чого купує ліки в аптеці.

Для цього потрібно бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ) — уклавши декларацію із сімейним лікарем або зареєструватися в системі на прийомі у будь-якого іншого лікаря. Винятки — медичні установи, які не підключені до ЕСОЗ, а також знаходяться на лінії фронту, у зоні бойових дій та на тимчасово окупованих територіях. У таких лікарнях пацієнт отримає паперовий рецепт на антибіотики.

Пацієнт може самостійно вибрати аптеку, як і торгову назву препарату, що містить призначену діючу речовину, орієнтуючись на власний бюджет.

Фахівці стверджують, що дієвий механізм е-рецепта на антибіотики може стати основою для впровадження реімбурсації на ці лікарські засоби. Отже, це можливість у майбутньому отримувати антибіотики за пільговою ціною чи безплатно.

Електронний рецепт на антибіотики: як це працюватиме у лікарні та аптеці?

Найближчим часом Міністерство охорони здоров'я запланувало кілька нарад щодо обговорення роботи з електронного рецепта, зокрема з аптечними мережами, а НСЗУ підготувала навчальний курс для медичних працівників, як виписати електронний рецепт на антибіотики інші препарати.

[ + – ] Електронний рецепт на антибіотики дозволить у майбутньому компенсувати пацієнтам вартість цих ліків Фото: apteka.ua

Комітет Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування підготовив законопроєкт, щоб "рецептурна система" запрацювала. Зокрема, проєкт №7444 посилює контроль за відпусткою лікарських засобів, №7445 — вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення встановленого порядку реалізації лікарських засобів. Штрафи для медиків та аптекарів "за антибіотики без рецепта" можуть запровадити через три місяці після завершення воєнного стану.

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