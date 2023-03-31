Препараты по рецепту: жители Киева выстроились в очереди для покупки медикаментов (фото)

Корреспондент Фокуса решила приобрести обезболивающий препарат "Нимесил", который не будут продавать без рецептов. Однако по итогу ни в одной из четырех аптек его не оказалась. Кроме того, украинский сайт tabletkiUA перегружен и не работает из-за большого потока клиентов.

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В аптеках Киева выстроились очереди на фоне решения Минздрава ввести электронные рецепты и не продавать с 1 апреля рецептурные лекарства без назначения врачей. Об этом сообщает корреспондент Фокуса 31 марта.

Кроме того, украинский сайт tabletkiUA, который позволяет проверить наличие препаратов в аптеках, перегружен и не работает из-за большого потока клиентов.

Корреспондент Фокуса попыталась в нескольких аптеках в районе Позняков приобрести обезболивающий препарат "Нимесил", который не будут продавать без рецептов. Однако по итогу ни в одной из четырех аптек его не оказалась. Кроме того, в каждой из них стояли длинные очереди еще с улицы.

Напомним, 31 марта Фокус разбирался, что нового в инициативе Минздрава по введению электронных рецептов в Украине. С 1 апреля антибиотики, антидепрессанты, некоторые обезболивающие, противоаллергические и другие средства нельзя будет купить без бумажного или электронного рецепта, который выдает семейный врач.

Однако на самом деле Минздрав не расширяет список рецептурных препаратов и не делает все лекарственные средства рецептурными. По факту, все эти медикаменты должны были и так продаваться только по рецепту, но в аптеках часто не придерживались этого правила.

В сентябре 2022-го Фокус писал, где и как получать электронные рецепты на антибиотики. По данным Минздрава, каждый второй украинец покупал антибиотики без рецепта и без назначения врача.