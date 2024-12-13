2 млн українців отримали "тисячу Зеленського": на ЗСУ витратили найменше, — Федоров

Третина українців отримала "Зимову єПідтримку" і лише 4% коштів пішли на допомогу ЗСУ. На підтримку армії перерахували 93 млн грн, свідчить допис голови Мінцифри Михайла Федорова.

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Найбільш популярним напрямком для витрачання коштів "Зимової єПідтримки" є оплата комунальних послуг. Найменше популярна — перерахування коштів на допомогу Сил оборони. Протягом 13 перших днів реалізації державної програми допомоги українцям видали понад 2 млрд грн. Про особливості отримання "тисячі Зеленського" голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров написав в Telegram-каналі.

Федоров повідомив, що "тисячу Зеленського" отримали сумарно 2,32 млн українців (з них 1,8 млн дорослі, 520 тис. діти): тобто виплачено 2,32 млрд грн. Держава перерахувала гроші на карти "Національний кешбек", і посадовець виділив три основні напрямки, на які витрачались кошти. Найменше пішло на донати ЗСУ, свідчить допис міністра.

На що витрачали гроші "Зимової єПідтримки"

на комунальні послуги — 63%, тобто близько 1,46 млрд грн;

на мобільний зв'язок — 17%, або 394 млн грн;

на донати ЗСУ — 4%, або 93 млн грн;

на інші категорії — 16 %, або 371 млн грн.

Тисяча Зеленського - Федоров про витрати українців Фото: Скриншот

13 грудня Фокус писав про виступ прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо кількості заяв на отримання "тисячі Зеленського". Зі слів посадовця, подано 6,8 млн заяв. З врахуванням даних Федорова, на 13 день реалізації програми гроші отримали понад третина українців, які подали заявки.

Тисяча Зеленського — деталі

Зазначимо, "Зимова єПідтримка" (або "тисяча Зеленського") — одна з двох програм виплати державної допомоги, які уряд почав реалізовувати восени та влітку 2024 року. Згідно з задумом, "зимові гроші" отримають люди, які подадуть заявку через застосунок "Дія" або через "Укрпошту". Коли кошти надійдуть на банківську карту "Національний кешбек", то їх можна витрачати на оплату комуналки, медичних, юридичних, ветеринарних послуг, на купівлю білетів "Укрзалізниці", оплату мобільного зв'язку, донати ЗСУ та на військові облігації. Крім того, у заяві Шмигаля 13 грудня прозвучало, що можливості програми розширили на проєкт "Доступні ліки", розповів Фокус.

Виплати за програмою "Зимова єПідтримка" почалась 4 грудня 2024 року. Незабаром після цього з'явились скарги мобільних операторів. Як з'ясувалось, люди перераховували кошти на послуги мобільного зв'язку, а потім виводили їх на іншу картку та отримували готівку.

Нагадуємо, 11 грудня нардеп та глава фінансового комітету Данило Гетманцев порівняв "Зимову єПідтримку" та "Національний кешбек" і пояснив, яку з двох програм, ймовірно, пролонгують.