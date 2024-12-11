Заказывала тысячу — потеряла сто: мошенники обманули украинку, которая хотела заказать "тысячу Зеленского"

Со счета буковинки списались почти 100 тысяч гривен после того, как она ввела личные данные на фейковом сайте для "оформления" зимней выплаты.

Related video

Мошенники рассылают украинцам сообщения с предложением оформить выплату по программе "Зимняя еПоддержка", к которому добавляют "фишинговые" ссылки на фейковые сайты. В Черновицкой области 49-летняя жительница города Сторожинец перешла по таким ссылкам, заполнила форму на сайте, и после этого с ее карты исчезли 98 960 грн. Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Черновицкой области.

Потерпевшая рассказала о мошеннической схеме правоохранителям Черновицкого райуправления полиции. Она увидела в мессенджере сообщение, в котором предлагали оформить выплату по программе "Зимняя еПоддержка". Ссылка привела на сайт, где украинка прошла регистрацию, указав данные банковской карты и другую конфиденциальную информацию. После этого мошенники списали с ее счета 98 960 грн.

Сообщается, что следователи начали уголовное производство.

Правоохранители напомнили, что в интернете нельзя переходить по подозрительным ссылкам и вводить на сомнительных сайтах личные данные, особенно:

имя пользователя и пароли;

номера банковских счетов;

PIN-коды и личные идентификационные номера;

дату рождения;

CVV-код банковской карты.

Выплаты зимней помощи официально и безопасно можно заказать только на портале "Дія", в отделениях АО "Укрпочта" и банков, участвующих в программе.

Правоохранители предупреждают, что мошенники предлагают украинцам выплаты якобы "от государства" Фото: ГУ Национальной полиции в Черновицкой области

Напомним, 10 декабря корреспондент Фокуса сообщил, что украинцам выплатили первые "тысячи Зеленского" по программе "Зимняя еПоддержка".

11 декабря журналист издания "Українські новини" Денис Гороховский сообщил, что банк отменил транзакцию, когда он пытался купить книжки на полученную по программе зимней помощи тысячу. Под его сообщением другие украинцы также стали жаловаться на проблемы с банками при оплате услуг "тысячей Зеленского".