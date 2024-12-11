Замовляла тисячу — втратила сто: шахраї ошукали українку, що хотіла замовити "тисячу Зеленського"

З рахунку буковинки списалися майже 100 тисяч гривень після того, як вона ввела особисті дані на фейковому сайті для "оформлення" зимової виплати.

Related video

Шахраї розсилають українцям повідомлення з пропозицією оформити виплату за програмою "Зимова єПідтримка", до якого додають "фішингові" посилання на фейкові сайти. У Чернівецькій області 49-річна жителька міста Сторожинець перейшла за таких посиланням, заповнила форму на сайті, та після цього з її карти зникли 98 960 грн. Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Чернівецької області.

Потерпіла розповіла про шахрайську схему правоохоронцям Чернівецького райуправління поліції. Вона побачила в месенджері повідомлення, у якому пропонували оформити виплату за програмою "Зимова єПідтримка". Посилання привело на сайт, де українка пройшла реєстрацію, вказавши дані банківської карти та іншу конфіденційну інформацію. Після цього шахраї списали з її рахунку 98 960 грн.

Повідомляється, що слідчі розпочали кримінальне провадження.

Правоохоронці нагадали, що в інтернеті не можна переходити за підозрілими посиланнями та вводити на сумнівних сайтах особисті дані, особливо:

ім’я користувача та паролі;

номери банківських рахунків;

PIN-коди й особисті ідентифікаційні номери;

дату народження;

CVV-код банківської карти.

Виплати зимової допомоги офіційно та безпечно можна замовити лише на порталі "Дія", у відділеннях АТ "Укрпошта" та банків, які беруть участь у програмі.

Правоохоронці попереджають, що шахраї пропонують українцям виплати нібито "від держави" Фото: ГУ Національної поліції в Чернівецькій області

Нагадаємо, 10 грудня кореспондент Фокуса повідомив, що українцям виплатили перші "тисячі Зеленського" за програмою "Зимова єПідтримка".

11 грудня журналіст видання "Українські новини" Денис Гороховський повідомив, що банк скасував транзакцію, коли він намагався купити книжки на отриману за програмою зимової допомоги тисячу. Під його дописом інші українці також стали скаржитися на проблеми з банками при оплаті послуг "тисячею Зеленського".