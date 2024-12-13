Виманили 71 тисячу на "Зимовій єПідтримці": яке найпопулярніше шахрайство та як вберегтись

Українка повірила зловмисникам і добровільно віддала понад 70 тис. грн, сподіваючись отримати гроші на "Зимову єПідтримку", розповів підприємець Олег Гороховський. З його слів, схема шахраїв стала особливо популярна.

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Шахраї використовують телефони, щоб обманювати людей та переконувати їх переказувати особисті кошти на рахунки злочинців. Протягом останнього місяця це найпопулярніша схема, завдяки якій українці втрачають гроші, сподіваючись при цьому отримати "тисячу Зеленського". Про схему, від якої потерпають українці, засновник Monobank Олег Гороховський попередив в Telegram-каналі.

Гороховський описав схему, яку застосовують шахраї, щоб виманити в людей "тисячу Зеленського". У дописі описуються кроки, які роблять зловмисники, і наголошується, що людям "треба бути уважнішими".

Як діють шахраї, виманюючи гроші у неуважних громадян:

відбувається телефонний дзвінок, в якому людина начебто має залишити заявку на оформлення "Зимової єПідтримки";

далі застосовують різні методи маніпуляції залежно від особливостей жертви — деталізації немає;

в підсумку людині пропонують переказати усі наявні гроші на особливий рахунок, куди згодом, як обіцяють шахраї, мають надійти кошти від держави;

людина перераховує гроші і на цьому все — вони втрачені.

У одному випадку жінка віддала шахраям усе, що мала на рахунку, підсумував Гороховський. Таким чином, сподіваючись отримати тисячу, людина втратила 71 тис. грн, написав він.

Тисяча Зеленського та шахраї - Гороховських про деталі схеми Фото: Скриншот

Тисяча Зеленського та шахраї — деталі

Зазначимо, раніше Фокус розповів про ще одну схему обману на "Зимовій єПідтримці". Цю схему реалізовують пересічні громадяни, написав в Facebook директор EasyPay Олексій Авраменко. З його слів, українці спершу поповнюють рахунок двох операторів мобільного зв'язку — Vodafone та life. Після цього роблять запит на повернення коштів через сервіс електронних розрахунків, щоб мати можливість отримати готівку. Авраменко пояснив, що це спроба порушення умов державної допомоги, тому сервіс EasyPay терміново заблокував таку послугу для клієнтів цих двох мереж.

Водночас ще у жовтні 2024 року ГУ Нацполіції Чернівецької області викрили схему ще одного шахрайства. Схема полягала у тому, що людям у Viber може прийти посилання на сайт, на якому пропонують оформити отримання "тисячі Зеленського". Якщо перейти за посиланням, починається процедура начебто оформлення і вимагають ввести реквізити банківського рахунку. Якщо їх ввести, шахраї миттєво знімають гроші і людина лишається ні з чим, наголосили правоохоронці. У справі, яку вони розслідують, по такій схемі жінка втратила майже 100 тис. грн.

Нагадуємо, 13 грудня голова мінцифри Михайло Федоров розповів про темпи виплати "тисячі Зеленського" і про те, який відсоток люди віддали на потреби ЗСУ.