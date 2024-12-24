Українські ФОПи планують масово закриватися: у чому причина

За даними Опендатаботу, нині на один відкритий ФОП в Україні припадає два закритих.

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27% українських фізичних осіб-підприємців розглядають можливість закриття свого бізнесу через податковий тиск та економічні складнощі. Однак офіційна статистика показує, що кількість нововідкритих підприємств перевищує кількість закритих. Незважаючи на поточні виклики, малий бізнес продовжує відігравати важливу роль у підтримці економіки. Про це пишуть аналітики Опендатабота.

В опитуванні, в якому взяли участь понад 31 тисяча підприємців, 27% (8621 респондент) заявили про плани припинити свою діяльність. Серед них:

7% — мають намір закритися вже до кінця 2024 року;

20% — розглядають таку можливість у 2025 році.

Причини, що спонукають підприємців припинити діяльність, різні. Опитані ФОПи вказують таке:

у 62% випадків до прагнення закритися призвело підвищення податків;

для 19% вирішальними стали проблеми в бізнесі.

Аналітиків особливо тривожить тенденція, за якої на одного відкритого ФОП припадає два закритих. Експерти пов'язують цей дисбаланс із набуттям чинності закону про підвищення податків і введення військового збору. Уже через три тижні після його ухвалення понад 22,5 тисячі підприємців припинили свою діяльність, тоді як у звичайний час цей показник рідко перевищував тисячу закриттів на день.

Так, хвилю закриттів викликало:

податкове навантаження — зростання податків стало одним із ключових чинників, що штовхають підприємців до закриття. Закон про військовий збір і підвищення ставок спровокували невдоволення бізнесу, особливо малого, який не має достатньої фінансової подушки;

економічні виклики — війна чинила додатковий тиск на бізнес: руйнування інфраструктури, зниження купівельної спроможності населення, проблеми з логістикою. У цих умовах для багатьох підприємців робота стає економічно невигідною;

бюрократичні перешкоди.

Закриття ФОП стало ускладненим через масштабну кібератаку на державні реєстри. Це створює додаткові незручності тим, хто прийняв рішення припинити діяльність.

Нагадаємо, 28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків. Він був опублікований 30 листопада і набув чинності 1 грудня.

Зазначимо, що з моменту набуття законом чинності в грудні військовий збір з доходів фізичних осіб збільшується з 1,5% до 5%. Це стосується всіх видів доходів, включно із заробітними платами. Для фізичних осіб підприємців I, II і IV груп єдиного податку запроваджуються військовий збір, який становитиме 10% від мінімальної заробітної плати, і відповідна звітність.