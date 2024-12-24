Украинские ФЛП планируют массово закрываться: в чем причина

По данным Опендатабота, в настоящее время на один открытый ФЛП в Украине приходится два закрытых.

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27% украинских физических лиц-предпринимателей рассматривают возможность закрытия своего бизнеса из-за налогового давления и экономических сложностей. Однако официальная статистика показывает, что количество вновь открытых предприятий превышает число закрытых. Несмотря на текущие вызовы, малый бизнес продолжает играть важную роль в поддержании экономики. Об этом пишут аналитики Опендатабота.

В опросе, в котором приняли участие более 31 тысячи предпринимателей, 27% (8621 респондент) заявили о планах прекратить свою деятельность. Среди них:

7% – намерены закрыться уже до конца 2024 года;

20% – рассматривают такую возможность в 2025 году.

Причины, побуждающие предпринимателей прекратить деятельность, различны. Опрошенные ФЛП указывают следующее:

в 62% случаев к стремлению закрыться привело повышение налогов;

для 19% решающими стали проблемы в бизнесе.

Аналитиков особенно тревожит тенденция, при которой на одного открытого ФЛП приходится два закрытых. Эксперты связывают этот дисбаланс с вступлением в силу закона о повышении налогов и введении военного сбора. Уже через три недели после его принятия более 22,5 тысячи предпринимателей прекратили свою деятельность, тогда как в обычное время этот показатель редко превышал тысячу закрытий в день.

Так, волну закрытий вызвало:

налоговая нагрузка — рост налогов стал одним из ключевых факторов, толкающих предпринимателей к закрытию. Закон о военном сборе и повышении ставок спровоцировали недовольство бизнеса, особенно малого, не имеющего достаточной финансовой подушки;

экономические вызовы — война оказала дополнительное давление на бизнес: разрушение инфраструктуры, снижение покупательной способности населения, проблемы с логистикой. В этих условиях для многих предпринимателей работа становится экономически невыгодной;

бюрократические помехи.

Закрытие ФЛП стало усложненным из-за масштабной кибератаки на государственные реестры. Это создает дополнительные неудобства тем, кто принял решение прекратить деятельность.

Напомним, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении налогов. Он был опубликован 30 ноября и вступил в силу 1 декабря.

Отметим, что с момента вступления закона в силу в декабре военный сбор с доходов физических лиц увеличивается с 1,5% до 5%. Это касается всех видов доходов, включая заработные платы. Для физических лиц предпринимателей I, II и IV групп единого налога вводятся военный сбор, который составит 10% от минимальной заработной платы, и соответствующая отчетность.