В Украине закрылись более 22 тысяч ФЛП после повышения налогов (инфографика)

В первые дни после принятия закона количество закрытых ФЛП достигало более 1 000 ежедневно, а 29 ноября зафиксировано 2 332 закрытых бизнесов.

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После подписания закона о повышении налогов прекратило свою деятельность 22 521 физическое лицо-предприниматель. Об этом сообщает платформа "Опендатабот".

В среднем после начала действия закона количество закрытий ФЛП достигало более 1 000 ежедневно, а в день подписания закона их количество увеличилось до 2 332 в сутки. "Опендатабот" отмечает, что обычно в день закрывается около 700 предпринимателей.

Всего с начала 2024 года прекратили свою деятельность 254 288 физических лиц-предпринимателей. Больше всего закрытий произошло в марте — 28 690, однако всплески активности наблюдались также в конце отчетных периодов. На платформе объяснили это желанием предпринимателей избежать лишних налоговых обязательств и упростить бухгалтерскую отчетность.

В "Опендатабот" отметили, что значительную роль в всплеске закрытия ФЛП осенью сыграло принятие закона о повышении налогов.

"Некоторые предприниматели считают новые налоги несправедливыми, в то же время чиновники отмечают низкие ставки по сравнению с ЕС", — отмечается в сообщении.

Напомним, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении налогов. Он был опубликован 30 ноября и вступил в силу 1 декабря.

Отметим, что с момента вступления закона в силу в декабре военный сбор с доходов физических лиц увеличивается с 1,5% до 5%. Это касается всех видов доходов, включая заработные платы. Для физических лиц предпринимателей I, II и IV групп единого налога вводятся военный сбор, который составит 10% от минимальной заработной платы, и соответствующая отчетность.