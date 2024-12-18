В Україні закрилось понад 22 тисячі ФОП після підвищення податків (інфографіка)

У перші дні після прийняття закону кількість закритих ФОП сягала понад 1 000 щодня, а 29 листопада зафіксовано 2 332 закритих бізнесів.

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Після підписання закону про підвищення податків припинили свою діяльність 22 521 фізичних осіб-підприємців. Про це повідомляє платформа "Опендатабот".

У середньому після початку дії закону кількість закриттів ФОП сягала понад 1 000 щодня, а в день підписання закону їх кількість збільшилась до 2 332 на добу. "Опендатабот" зазначає, що зазвичай на день закривається близько 700 підприємців.

Загалом з початку 2024 року припинило свою діяльність 254 288 фізичних осіб-підприємців. Найбільше закриттів відбулося в березні — 28 690, однак сплески активності спостерігалися також наприкінці звітних періодів. На платформі пояснили це бажанням підприємців уникнути зайвих податкових зобов’язань та спростити бухгалтерську звітність.

В "Опендатабот" зазначили, що значну роль у сплеску закритті ФОП восени відіграло ухвалення закону про підвищення податків.

"Деякі підприємці вважають нові податки несправедливими, водночас посадовці наголошують на низьких ставках порівняно з ЄС", — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, 28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків. Він був опублікований 30 листопада та набув чинності 1 грудня.

Зазначимо, що з моменту набуття законом чинності в грудні військовий збір з доходів фізичних осіб збільшується з 1,5% до 5%. Це стосується всіх видів доходів, включно із заробітними платами. Для фізичних осіб підприємців I, II і IV груп єдиного податку вводиться військовий збір, який становитиме 10% від мінімальної заробітної плати та запроваджується відповідна звітність.