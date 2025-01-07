ФЛП могут не платить военный сбор: когда это возможно

Такая возможность дается в течение одного календарного месяца в год по определенным причинам, заявленных в законодательстве.

Related video

В 2025 году предприниматели, находящиеся на 1-й и 2-й группах единого налога, будут обязаны уплачивать военный сбор в размере 800 гривен. Однако в определенных случаях для некоторых категорий хозяйствующих субъектов этот платеж может стать необязательным. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

ФЛП могут не платить военный сбор в течение одного календарного месяца в год:

на время отпуска,

во время болезни, если у предпринимателя есть утвержденная выписка из Электронного реестра листков нетрудоспособности, (больничный от 30 дней и более).

Информацию о периодах ежегодного отпуска или временной нетрудоспособности необходимо подавать одновременно с заявлением в произвольной форме. Предприниматели 1-й и 2-й групп единого налога, не имеющие наемных работников, освобождаются от уплаты военного сбора.

Эта льгота изложена в Переходных положениях Налогового кодекса Украины, которые предусматривают освобождение от уплаты военного сбора для предпринимателей, которые имеют на это право.

Отметим, что с момента вступления закона в силу в декабре военный сбор с доходов физических лиц увеличивается с 1,5% до 5%. Это касается всех видов доходов, включая заработные платы. Для физических лиц предпринимателей I, II и IV групп единого налога вводятся военный сбор, который составит 10% от минимальной заработной платы, и соответствующая отчетность.

Напоминаем, в 2025 году обновляется возраст выхода на пенсию и украинцам, которые готовятся выйти на отдых, стоит посчитать страховой стаж.