Наличными не разрешено: что ждет ФЛП, если превышен лимит наличных расчетов

В Украине действует норма по приему в розничных точках наличных от покупателей — не выше 50 тысяч гривен за один чек. Фокус исследовал, кто следит за выполнением правила и какие штрафы предусмотрены за нарушение.

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Вопрос об ограничении расчетов наличными между физическими лицами и ФЛП с субъектами хозяйствования регулируются Положением о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденным постановлением Правления Национального банка Украины от 29 декабря 2017 года №148 (Положение №148). Об этом пишет Фокус в статье "Карточное гетто. Будут ли в Украине ужесточать нормы оплаты наличными за товары и услуги".

В соответствии с пунктом 6 раздела ІI Положения №148, субъекты хозяйствования имеют право осуществлять расчеты наличными в течение одного дня по одному или нескольким платежным документам:

между собой — в размере до 10000 (десяти тысяч) гривен включительно;

с физическими лицами — в размере до 50000 (пятидесяти тысяч) гривен включительно.

"Действительно, Нацбанковское положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине №148 устанавливает лимит для продавцов, принимающих наличные, в виде ограничения максимальной суммы наличных расчетов. Это 50 000 грн включительно, то есть нарушением будет принять оплату одним чеком на сумму 50 001 грн. Считается, что операция по оплате наличными свыше 50 000 грн должна буте проведена через банковскую систему, картой через терминал или по безналичному расчету. Это позволит банку осуществить проверку указанной операции с точки зрения потенциального уклонения от уплаты налогов таким гражданином", — пояснила налоговый консультант Александра Томашевская.

Предприниматели часто разбивают сумму чека на несколько, чтобы избежать одного платежа в сумме более 50 тыс. грн. Фото: hromadske.ua

Сейчас в Украине действует система штрафов для продавцов и предпринимателей, которые нарушат действующий лимит по операциям с наличными. "В Кодексе Украины об административных правонарушениях предусмотрено, что за нарушение порядка проведения наличных расчетов за товары (услуги), в том числе, превышение предельных сумм расчетов наличными, несоблюдение установленных законодательством требований по обеспечению возможности расчетов за товары (услуги) с использованием электронных платежных средств, влечет за собой наложение штрафа на ФЛП, должностных лиц юридического лица от 1700 грн до 3400 грн. Если совершить повторное в течение года нарушение, то сумма штрафа будет колебаться от 8500 грн до 17000 грн", — рассказал Андрей Шабельников, управляющий партнер АО EVRIKA.

По его словам, налоговая имеет законодательную возможность проверки наличных расчетов. "Фактической считается проверка, которая осуществляется по месту фактического осуществления налогоплательщиком деятельности, расположения хозяйственных или других объектов права собственности такого плательщика. Такая проверка осуществляется контролирующим органом по соблюдению норм законодательства по вопросам регулирования обращения наличности, порядка осуществления налогоплательщиками расчетных операций, ведения кассовых операций, наличия лицензий, свидетельств и др.", — говорит Андрей Шабельников.

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Однако штрафы не выпишут тем предпринимателям, которые совершают нарушения на территории активных боевых действий или на временно оккупированных территориях.

"Начиная с 1 октября 2023 года при продаже товаров (кроме подакцизных) освобождаются от ответственности за нарушение требований закона те субъекты хозяйствования, которые предоставляют услуги на территориях активных или возможных боевых действий и временно оккупированных РФ территориях Украины, — по дату прекращения таких действий или завершения временной оккупации соответствующих территорий", — объяснил юрист.

Ранее Фокус писал, что правительство приняло Национальную стратегию доходов до 2030 года, где, в частности, планируют отменить регистрацию ФЛП. В стратегии говорится, что статус физического лица — предпринимателя будет приобретаться физическим лицом автоматически по заявочному принципу путем открытия в банковском учреждении счета со статусом "для ведения предпринимательской деятельности".