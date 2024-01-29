Готівкою не дозволено: що чекає на ФОП, якщо перевищено ліміт готівкових розрахунків

В Україні діє норма щодо прийому у роздрібних точках готівки від покупців – не вище 50 тисяч гривень за один чек. Фокус дослідив, хто слідкує за виконанням правила та які штрафи передбачені за порушення.

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Питання щодо обмеження розрахунків готівкою між фізичними особами та ФОП із суб’єктами господарювання регулюються Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року №148 (Положення №148). Про це пише Фокус у статті "Карткове гетто. Чи будуть в Україні посилювати норми оплати готівкою за товари і послуги".

Відповідно до пункту 6 розділу ІI Положення № 148 суб’єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами:

між собою – у розмірі до 10000 (десяти тисяч) гривень включно;

з фізичними особами – у розмірі до 50000 (п’ятдесяти тисяч) гривень включно.

"Справді, Нацбанківське положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні №148 встановлює ліміт для продавців, які приймають готівку, у вигляді обмеження максимальної суми готівкових розрахунків. Це 50 000 грн включно, тобто порушенням буде прийняти оплату одним чеком на суму 50 001 грн. Вважається, що операція з оплати готівкою понад 50 000 грн повинна буте проведена через банківську систему, картою через термінал або за безготівковим розрахунком. Це дозволить банку здійснити перевірку вказаної операції з точки зору потенційного ухилення від сплати податків таким громадянином", — пояснила податкова консультантка Олександра Томашевська.

Підприємці часто розбивають суму чеку на кілька, щоб уникнути одного платежу у сумі понад 50 тис. грн. Фото: hromadske.ua

Зараз в Україні діє система штрафів для продавців та підприємців, які порушать діючий ліміт за операціями з готівкою. "У Кодексі України про адміністративні правопорушення передбачено, що за порушення порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), у тому числі, перевищення граничних сум розрахунків готівкою, недотримання установлених законодавством вимог щодо забезпечення можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів, тягне за собою накладення штрафу на ФОП, посадових осіб юридичної особи від 1700 грн. до 3400 грн. Якщо вчинити повторне протягом року порушення, то сума штрафу буде коливатися від 8500 грн до 17000 грн.", — розповів Андрій Шабельников, керівний партнер АО EVRIKA.

За його словами, податкова має законодавчу можливість перевірки готівкових розрахунків. "Фактичною вважається перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об'єктів права власності такого платника. Така перевірка здійснюється контролюючим органом щодо дотримання норм законодавства з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, свідоцтв та ін..", — каже Андрій Шабельников.

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Проте штрафи не випишуть тим підприємцям, які вчиняють порушення на території активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях.

"Починаючи з 1 жовтня 2023 року при продажу товарів (крім підакцизних) звільняються від відповідальності за порушення вимог закону ті суб’єкти господарювання, що надають послуги натериторіях активних чи можливих бойових дій та тимчасово окупованих РФ територіях України, — по дату припинення таких дій чи завершення тимчасової окупації відповідних територій", — пояснив юрист.

Раніше Фокус писав, що уряд ухвалив Національну стратегію доходів до 2030 року, де, зокрема, планують скасувати реєстрацію ФОПів. У стратегії йдеться, що статус фізичної особи – підприємця буде набуватись фізичною особою автоматично за заявочним принципом шляхом відкриття в банківській установі рахунку із статусом "для ведення підприємницької діяльності".