Ліквідація банківської таємниці та нові податки: які важливі зміни заплановані для ФОПів

В Україні була затверджена Національна стратегія доходів до 2030 року, у якій Мінфін прописав плани щодо внесення суттєвих змін до нинішньої моделі спрощеної системи оподаткування. Що саме планують змінити?

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На думку спеціалістів Мінфіну, режим спрощеної системи ставить під загрозу податкові надходження і впливає на прийняття бізнес-рішень, а необов’язковість системи означає, що саме платники податків з найбільшими прибутками мають найбільший стимул обирати цю систему, що де-факто призводить до зменшення їхніх податкових зобов’язань. Про це йдеться у затвердженій урядом Національній стратегії доходів до 2030 року, пише Фокус у статті "Кінець єдиного податку. Коли в Україні можуть скасувати спрощену систему для ФОПів".

"Можливості заниження податкових зобов’язань у поєднанні із практичною відсутністю обліку руху товарів, високим рівнем готівкових розрахунків при незастосуванні РРО та необов’язковістю документального підтвердження їх походження товарів, що реалізуються через прощену систему, є сильними стимулами для різних типів платників податків приховувати обсяги оборотів або певні види діяльності під контурами цієї системи з метою реалізації нелегально ввезених або вироблених товарів, а також реальні обсяги готівкових розрахунків з кінцевими споживачами таких товарів", — вважають в уряді.

Ніяких ФОПів? Як планують надавати статус підприємця

По-перше, планують взагалі скасувати реєстрацію ФОПів. У стратегії йдеться, що статус фізичної особи – підприємця буде набуватись фізичною особою автоматично за заявочним принципом шляхом відкриття в банківській установі рахунку із статусом "для ведення підприємницької діяльності". Із закриттям такого рахунку його власник автоматично буде втрачати статус підприємця та право оподатковувати певну частину своїх доходів від ведення бізнесу за правилами та ставками, передбаченими для підприємницької діяльності. Всі доходи фізичних осіб отримані поза межами підприємницької діяльності, крім тих, що прямо передбачені Податковим кодексом України, підлягатимуть оподаткуванню за загальною ставкою податку на доходи фізичних осіб – 18%.

"Це все виходить з питання детінізації трудових відносин. Хтось частину зарплати отримує офіційно, а решту додатковими внесками, хтось отримує виплати додатково на карту фізособи. Досі не вщухають спори щодо того, чи будуть оподатковувати усі доходи на картки громадян, чи не будуть, нібито медіа неправильно тлумачили текст. Але у Стратегії є пункт 4.2.3(b): "Впровадження заходів, спрямованих на безпеку використання даних та доступ до інформації про обсяг та обіг коштів платників податків на їх рахунках у банках". Про цю реформу вже говорили у мережі і зазначали у відповідях вище – реформа ДПС, коли відбудеться розкриття банківської таємниці, але отримані дані будуть зашифровані. А у пункті 4.3.1 написано, що "всі доходи фізосіб, отримані поза межами підприємницької діяльності, крім тих, що прямо передбачені Податковим кодексом, підлягатимуть оподаткуванню за загальною ставкою податку на доходи фізосіб". Якщо проаналізувати те, що відбувається, можна отримати досить цікаву картину, у якій передача даних з банківських рахунків після їх "деперсоніфікації"є вже питанням майже вирішеним, як і фактична ліквідація банківської таємниці", — прокоментував Фокусу керівний партнер ЮК Winner Ігор Ясько.

Нові податки для бізнесу: як планують змінити розмір єдиного податку

По-друге, у Нацстратегії йдеться, що протягом перехідного періоду, який триватиме три роки, ставки єдиного податку (відсотки від обсягу отриманого доходу) для юридичних осіб третьої групи будуть поступово збільшуватися до значення яке буде еквівалентним розміру звичайної ставки податку ПнП (18% від обсягу прибутку до оподаткування), передбаченої Податковим кодексом України. Перехідні та остаточне значення ставок єдиного податку в перехідному періоді підлягатимуть додатковому обговоренню та визначенню в змінах до Податкового кодексу України.

У новій податковій системі для малого бізнесу, схоже, Мінфін спиратиметься на досвід Польщі Фото: pexels.com

Планується, що друга та третя групи спрощенців будуть об’єднані в одну групу, і всі платники податку, які перебуватимуть на цій об’єднаній системі, сплачуватимуть податок від обсягу отриманого доходу на основі диференційованої шкали ставок. Ця шкала буде передбачати мінімальну ставку в розмірі 3 % для торговельної діяльності та міститиме градацію ставок до 17 % для низки послуг (з метою заохочення добровільного переходу на загальну систему оподаткування доходів фізичних осіб). Для селянських фермерських господарств (фізичних осіб), які залишаться в режимі четвертої групи, базу оподаткування буде розширено з року, у якому буде запроваджено оподаткування землі на основі її масової оцінки. Для виробників сільськогосподарської продукції (юридичних осіб) ставки єдиного податку протягом трьох років будуть переглянуті в бік збільшення до розміру еквівалентного загальному значенню ставки податку на прибуток (18%).

В Україні буде запроваджена шкала ставок податку для малого бізнесу, де найнижчою ставкою буде 3%, а найвищою загальна ставка для юросіб на рівні 18%

"Тут важливо знати, які саме сфери за якою ставкою планують оподатковувати. Але якщо брати Польщу, як приклад, там податки за максимальною ставкою сплачують підприємці-одноосібники, які не використовують найманих працівників. Тобто, фактично це такі ж фізичні особи – консультанти ("інтернет-професії" типу таргетологів), нотаріуси, адвокати, тощо. Тому у результаті ведення такої діяльності не буде відрізнятися під оподаткування фізосіб на загальній системі, що означає не добровільний, а скоріше, добровільно-примусовий перехід. Крім того, у Польщі податок на прибуток також можна обрати залежно від виду господарської діяльності. Це може бути або паушальний податок з фіксованим розміром, який нараховується на дохід без урахування витрат (це те, що пропонують як реформу ССО), або податкова карта із заздалегідь визначеним розміром податку, або за податковою шкалою залежно від суми отриманого прибутку підприємцем, або так званий лінійний податок. Такі реформи під час воєнного стану будуть дуже болісними і призведуть до зубожіння населення", — зазначив у коментарі Фокусу Ігор Ясько.

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Раніше повідомлялось, що в уряді заперечили новини про оподаткування надходжень на карту фізичної особи в розмірі 18%.

Нагадаємо, за словами народного депутата Данила Гетманцева, у складі Євросоюзу не потрібна країна, у якій налагоджена схема з ухилення від оподаткування, а для реформування податкової системи Україні потрібно вивчити модель Польщі, яка, маючи однакові макроекономічні показники з нашою країною у 1991 році, за 30 років перетворилася в одну із найбагатших країн світу.