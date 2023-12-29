"Якщо ми йдемо до ЄС, то єдиний податок для ФОПів точно будемо змінювати", — Данило Гетманцев

За словами народного депутата Данила Гетманцева, у складі Євросоюзу не потрібна країна, у якій налагоджена схема з ухилення від оподаткування.

Related video

Для реформування податкової системи Україні потрібно вивчити модель Польщі, яка, маючи однакові макроекономічні показники з нашою країною у 1991 році, за 30 років перетворилася в одну із найбагатших країн світу. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів очільник комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Важливо

Податками не задоволені: бізнес скаржиться на фіскальний тиск і проблеми із податковою

"Потрібні не експерименти якісь — скасування податків чи введення якихось офшорних зон в Україні, ну ці всі байки, які розповідають на теренах інтернету самопроголошені професори, а конкретна модель країни, яка, маючи з нами однакові макроекономічні показники у 1991 році, за 30 років стала топ, увійшла у тридцятку найбагатших країн світу, залишивши нас водночас на 30 років позаду. Тобто нам, аби наздогнати Польщу, необхідно 25–30 років, і це якщо вона буде на місці стояти", — сказав він.

Данило Гетманцев розповів, що спрощену систему оподаткування в Україні буде змінено

За його словами, Польща свого часу відмовилася від експериментів, стала кандидатом в ЄС та виконала усі запропоновані умови. Водночас уряду вдалося забезпечити відповідні надходження та збалансувати бюджет та здійснив вдалі антикорупційні заходи.

"Не скасувала податки, а спростила роботу для бізнесу, це абсолютно різні речі. Тож, шлях Польщі до ЄС і в ЄС для нас є певним дороговказом. Я не наполягаю на польській моделі оподаткування малого бізнесу, ні, вона може бути іншою, нехай Мінфін пропонує, будемо розглядати, дискутувати. І будемо чути малий бізнес, і він, можливо, буде чути нас. Але точно це повинна бути європейська модель податків для малого бізнесу", — пояснив Гетманцев.

Що буде з податками для ФОП в Україні

Гетманцев переконаний, що в Європейському Союзі ніхто не чекає на країну, де існує системна схема з ухилення від оподаткування.

"Фактично, єдиний податок за рахунок подрібнення, за рахунок зарплатних ФОПів, за рахунок інших методів ухилення від оподаткування зі своєї основної мети, коли він вводився наприкінці 1990-х, — підтримка малого бізнесу, давно перетворився в інструмент для середнього та великого бізнесу з оптимізації оподаткування", — зауважив він.

Зараз Мінфін вивчає, які моделі оподаткування малого бізнесу існують в Европейському Союзі. Після цього у відомстві визначаться, якою може бути модель в Україні та озвучить свої пропозиції уряду.

"Якщо ми хочемо бути членом ЄС, то ми повинні розуміти, що основним принципом Європейського Союзу є верховенство права, тобто закон один для всіх. І абсолютно неприйнятною є ситуація, коли у вас частина бізнесу працює за законом, а частина бізнесу працює за законом, але цей закон використовується виключно для ухилення від оподаткування, тобто використовуючи певні прогалини чи умисно ухиляючись від оподаткування. Це нам ніхто не дозволить робити і ми самі собі цього не дозволимо робити", — підкреслив депутат.

Важливо

Отримав гроші на картку – плати 6%: навіщо депутати пропонують новий податковий режим

Нагадаємо, 29 грудня Фокус розповідав, що в Україні можуть почати стягувати податок у розмірі 18% за будь-які надходження на банківські картки фізосіб. Також Фокус детально пояснював, який бізнес податкова точно перевірятиме у 2024 році.