Податками не задоволені: бізнес скаржиться на фіскальний тиск і проблеми із податковою

Щодо впливу на бізнес, то 40% експертів вважають чинний податковий режим перешкодою розвитку та залученню інвестицій.

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Лише для 8% компаній податковий режим в Україні допомагає розвивати бізнес. Серед негативних факторів впливу на якість законодавства у топ 3 увійшли: постійні зміни, протиріччя та неоднозначні положення, що призводять до численних роз'яснень, що суперечать одне одному, та несправедливої правозастовної практики, а також складність. Про це свідчать результати щорічного дослідження "Податковий індекс" від Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

Як задовільний чинний податковий режим в Україні оцінили 52% компаній, 40% вважають, що він перешкоджав розвитку бізнесу та залученню інвестицій, і лише 8% назвали його сприятливим для бізнесу.

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Загалом інтегральна оцінка індексу знизилася до 2,85 бала із п'яти можливих і продовжує перебувати у негативній площині (2,97 бала у 2022 році).

Якість податкового законодаства в Україні

2023 року найнижчу оцінку серед факторів, що впливають на розрахунок індексу, одержала якість податкового законодавства. Ця опція отримала лише 2,63 бала. Оцінюють її негативно 39%, а 52% поставили задовільні оцінки.

Якість податкового законодаства в Україні Фото: ЄБА

У порівнянні з 2022 роком знизилася кількість тих, хто вважає податкове законодавство якісним. Було 26%, а стало — 9%.

Згідно з опитуванням, найбільш негативно на якість законодавства впливають постійні зміни, протиріччя, неоднозначні положення та його складність.

Найгіршими є справи із фіскальним тиском. Ця опція отримала найвищий бал (3,07). Проте бізнесмени повідомили про збільшення фіскального тиску, порівнюючи з 2022 роком. Лише 7% (4% у 2022 році) не відчули жодних проявів тиску щодо своєї компанії. Чверть опитуваних повідомляють про відчутний фіскальний тиск.

Серед проявів фіскального тиску бізнесмени назвали необґрунтовані трактування податкового законодавства контролювальними органами. Так відповіли 64% опитаних.

Фіскальний тиск на бізнес

Вплив на бізнес та податкова звітність

42% учасників опитування вважають процедуру адміністрування податків та підготовки податкової звітності обтяжливою. Як і 2022 року, 41% оцінюють цю процедуру задовільно. Лише 17% вважають її легкою (20% у 2022 році).

Основні скарги бізнес спрямовує на кількість часу, витраченого на підготовку податкової звітності та сплату податків, поспішне запровадження нових правил та недостатність часу для пристосування до них, а також їхню незрозумілість.

Майже не змінилася оцінка якості податкового обслуговування . Близько половини респондентів, а саме 48%, вважають якість обслуговування задовільною, 31% задоволені обслуговуванням та 21% виявилися незадоволеними.

46% було комфортно працювати з податковою службою, а 16% відповіли, що було складно. У 17% опитаних компаній питання було вирішено задовільним чином.

Серед проявів фіскального тиску бізнес назвав необґрунтовані трактування податкового законодавства контролювальними органами – 64% опитаних.

Істотно зросла кількість скарг на необґрунтовані інформаційні запити (55%) та штучне блокування податкових накладних (41%). Торік таких було 27% та 23% відповідно.

У 2023 році 52% стикалися з проблемою блокування ПДВ накладних, 21% — з недотриманням термінів валютного контролю за ЗЕД та застосування пені. 17% повідомили про проблеми з отриманням відшкодування ПДВ та порушення з боку податкової у проведенні перевірок (зокрема, у сфері підакцизних алкогольних та тютюнових товарів, підакцизного пального, РРО/ПРРО).

Нагадаємо, в Мінекономіки повідомили, що в Україні будуть платити роботодавцям 660 мільйонів гривень компенсації за облаштування 10 тисяч робочих місць для людей з інвалідністю.