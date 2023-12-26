Який бізнес перевірять у 2024 році: у податковій повідомили, кого перевірять
Податкова служба України розповіла про свої плани на 2024 рік. У держструктурі розповіли, до яких компаній прийдуть із перевірками 2024 року.
В Україні планові податкові перевірки платників податків триватимуть і 2024 року. Податківці, зокрема, планують здійснити наступного року 3 242 планові перевірки. У Державній податковій службі України вже є план-графік.
Відомо, що в плані є чотири розділи:
- "Документальні планові перевірки платників податків — юридичних осіб" та "Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв і представництв нерезидентів" — у переліку 2172 суб'єкти;
- "Документальні планові перевірки фізичних осіб" — 914 осіб, до яких 2024 року прийдуть податківці;
- "Документальні планові перевірки платників податків — юридичних осіб з питань правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" — загалом мають відбутися 156 перевірок.
У Державній податковій службі також озвучили конкретні компанії, які перевірятимуть. Так, у списках, наприклад, є:
- ТОВ "Мінпрод Галичини;
- ПрАТ "Вінницький завод Будмаш";
- ТОВ "Галицька будівельна гільдія";
- ТОВ "Пуща-Лісова";
- ТОВ "Рошен-Волинь" та інші.
У платників податків є можливість оскаржити перевірку якщо, на їхню думку, податківці здійснювали свої дії з порушенням правил. Подати скарги можна онлайн. Для цього можна скористатися спеціальним ботом SKARGA KPR DPS, правильно заповнивши такі поля:
- назва Головного управління ДПС, яким проводиться перевірка;
- код ЄДРПОУ платника податків, щодо якого здійснюються контрольно-перевірочні заходи;
- адреса ГО, за якою проводяться контрольно-перевірочні заходи;
- тип перевірки;
- інформаційні дані про наказ на проведення перевірки;
- прізвище, ім'я та по батькові працівників територіального органу ДПС, які беруть участь у проведенні перевірки;
- інформаційні дані про матеріали перевірки;
- суть порушення, на думку заявника, щодо організації контрольно-перевірочних заходів;
- контактні дані заявника.
Раніше Фокус розповідав, що планові та позапланові перевірки в Україні повернули з 1 серпня 2023 року. Головний бухгалтер Юридичної компанії GLS Наталія Бута докладно пояснювала, якими документальними перевірками можуть займатися податківці.