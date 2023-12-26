Який бізнес перевірять у 2024 році: у податковій повідомили, кого перевірять

Податкова служба України розповіла про свої плани на 2024 рік. У держструктурі розповіли, до яких компаній прийдуть із перевірками 2024 року.

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В Україні планові податкові перевірки платників податків триватимуть і 2024 року. Податківці, зокрема, планують здійснити наступного року 3 242 планові перевірки. У Державній податковій службі України вже є план-графік.

Відомо, що в плані є чотири розділи:

"Документальні планові перевірки платників податків — юридичних осіб" та "Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв і представництв нерезидентів" — у переліку 2172 суб'єкти;

"Документальні планові перевірки фізичних осіб" — 914 осіб, до яких 2024 року прийдуть податківці;

"Документальні планові перевірки платників податків — юридичних осіб з питань правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" — загалом мають відбутися 156 перевірок.

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У Державній податковій службі також озвучили конкретні компанії, які перевірятимуть. Так, у списках, наприклад, є:

ТОВ "Мінпрод Галичини;

ПрАТ "Вінницький завод Будмаш";

ТОВ "Галицька будівельна гільдія";

ТОВ "Пуща-Лісова";

ТОВ "Рошен-Волинь" та інші.

У платників податків є можливість оскаржити перевірку якщо, на їхню думку, податківці здійснювали свої дії з порушенням правил. Подати скарги можна онлайн. Для цього можна скористатися спеціальним ботом SKARGA KPR DPS, правильно заповнивши такі поля:

назва Головного управління ДПС, яким проводиться перевірка;

код ЄДРПОУ платника податків, щодо якого здійснюються контрольно-перевірочні заходи;

адреса ГО, за якою проводяться контрольно-перевірочні заходи;

тип перевірки;

інформаційні дані про наказ на проведення перевірки;

прізвище, ім'я та по батькові працівників територіального органу ДПС, які беруть участь у проведенні перевірки;

інформаційні дані про матеріали перевірки;

суть порушення, на думку заявника, щодо організації контрольно-перевірочних заходів;

контактні дані заявника.

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