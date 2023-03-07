Перевірки, штрафи та "розумна податкова": яке майбутнє чекає ФОПи в Україні

В Україні в 2023 році не передбачається серйозної зміни податкової системи, проте з 1 липня буде скасований пільговий податковий режим для ФОПів третьої групи.

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У 2023 році парламент не планує вносити серйозних змін до Податкового кодексу. Про це Фокусу в ексклюзивному інтерв’ю розповів народний депутат, голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Ніякої зміни ставок податків не передбачається, ставки ми можемо обговорювати лише в контексті імплементації законодавства ЄС в Україні. Тобто, питання приведення наших ставок у відповідність до європейських. Де ми можемо, і я буду наполягати на цьому, будемо відстоювати найменші ставки у ЄС. Але поки у нас війна, зараз у 2023 році жодних дискусій про ставки податків немає, і все, що ви чуєте від будь-кого щодо зміни ставок чи скасування податків, це все або маніпулятивний політичний піар, фактично, обман людей, або чергова дурість на теренах соціальних мереж. Діюча податкова система залишиться до кінця війни", — розповів Данило Гетманцев.

За його словами, з 1 липня парламент відновить параметри, які внесені КМУ у законопроекті №8401, тобто, будуть відновлені податкові перевірки, скасований податок 2% для ФОПів третьої групи і відновлені штрафи за невикористання РРО.

[ + – ] Данило Гетманцев: "Все, що ви чуєте від будь-кого щодо зміни ставок чи скасування податків, це все або маніпулятивний політичний піар, фактично, обман людей, або чергова дурість на теренах соціальних мереж" Фото: Кирилл Чуботин

"Не виключаю певні точкові рішення щодо податків для окремих галузей під час війни. Наприклад, у нас буде скоро голосування за проект щодо підтримки оборонно-промислового комплексу. Але це не глобальні зміни. І після війни у нас точно не буде експериментів з податками. Єдиний наш шлях – інтеграція з ЄС", — каже Данило Гетманцев.

Голова комітету ВРУ повідомив, що невдовзі відбудеться цифровізація податкової. Наслідком стане система, коли підприємець однією кнопкою відвантажує звіт і спілкується з податковою виключно дистанційно.

"Буде електронний профіль платника податків – платник розуміє, як його оцінюють і що він повинен робити, щоб потрапити в "зелену зону" і взагалі ніколи не перевірятися податковою в межах виїзних податкових перевірок. Буде заповнення податковою декларацій за ФОПів та фізосіб", — зазначив Данило Гетманцев.

На його думку, у 2023 році Державна податкова служба виконає план зі збору податків.

"Думаю, план податків буде виконаний. План за січень-лютий виконаний, нам потрібно подолати проблему підакцизних товарів, істотного зменшення нелегального ринку. І друге – потрібно зменшувати частку нелегального пального. Там є проблема, є нелегальний імпорт і нелегальне виробництво. Схеми з пальним є, вони відомі, і з ними необхідно боротися. Президент чітко націлений на детінізацію. Ми працюємо, ловимо крадіїв, вичищаємо систему. Усім зрозуміло, що системної корупції в податковій службі немає", — вважає Данило Гетманцев.

Нагадаємо, Міністерство фінансів розробило законопроєкт про скасування низки податкових пільг для бізнесу, запроваджених у перші місяці повномасштабної війни.

Раніше Фокус писав, що підприємці, які займаються торгівлею в інтернеті, не можуть бути платниками єдиного податку першої групи, оскільки платники першої групи можуть здійснювати роздрібну торгівлю виключно з торгових місць на ринках. Але підприємець має право обрати як другу, і третю групу єдиного податку.