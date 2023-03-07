Проверки, штрафы и "умная налоговая": какое будущее ждет ФОПы в Украине

В Украине в 2023 году не прогнозируется серьезного изменения налоговой системы, однако с 1 июля будет отменен льготный налоговый режим для ФОПов третьей группы.

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В 2023 году парламент не планирует вносить серьезные изменения в Налоговый кодекс. Об этом Фокусу в эксклюзивном интервью рассказал народный депутат, председатель комитета ВРУ по финансам, налоговой и таможенной политике Данил Гетманцев.

"Никакого изменения ставок налогов не предусматривается, ставки мы можем обсуждать только в контексте имплементации законодательства ЕС в Украине. То есть, вопрос приведения наших ставок в соответствие с европейскими. Где мы можем, и я буду настаивать на этом, будем отстаивать самые маленькие ставки в ЕС. Но пока у нас война, сейчас в 2023 году никаких дискуссий о ставках налогов нет, и все, что вы слышите от кого-либо относительно изменения ставок или отмены налогов, это все или манипулятивный политический пиар, фактически, обман людей, или очередная дурость в социальных сетях. Действующая налоговая система останется до конца войны", — рассказал Данил Гетманцев.

По его словам, с 1 июля парламент восстановит параметры, внесенные КМУ в законопроекте №8401, то есть будут возобновлены налоговые проверки, отменен налог 2% для ФОП третьей группы и восстановлены штрафы за неиспользование РРО.

[ + – ] Данил Гетманцев: "Все, что вы слышите от кого-либо относительно изменения ставок или отмены налогов, это все либо манипулятивный политический пиар, фактически обман людей, либо очередная глупость в социальных сетях" Фото: Кирилл Чуботин

"Не исключаю определенные точечные решения по налогам для отдельных отраслей во время войны. Например, у нас будет скоро голосование за проект поддержки оборонно-промышленного комплекса. Но это не глобальные изменения. И после войны у нас точно не будет экспериментов с налогами. Единственный наш путь – интеграция в ЕС", — говорит Данил Гетманцев.

Глава комитета ВРУ сообщил, что вскоре состоится цифровизация налоговой. Следствием станет система, когда предприниматель одной кнопкой отгружает отчет и общается с налоговой исключительно дистанционно.

"Будет электронный профиль налогоплательщика – плательщик понимает, как его оценивают и что он должен делать, чтобы попасть в "зеленую зону" и вообще никогда не проверяться налоговой в рамках выездных налоговых проверок. Будет заполнение налоговой деклараций по ФОПам и физлицам", — отметил Даниил Гетманцев.

По его мнению, в 2023 году Государственная налоговая служба выполнит план сбора налогов.

"Думаю, план налогов будет выполнен. План за январь-февраль выполнен, нам нужно преодолеть проблему подакцизных товаров, существенного уменьшения нелегального рынка. И второе – нужно уменьшать долю нелегального горючего. Там есть проблема, есть нелегальный импорт и нелегальное производство. Схемы с топливом есть, они известны, и с ними необходимо бороться. Президент четко нацелен на детенизацию. Мы работаем, ловим воров, вычищаем систему. Всем понятно, что системной коррупции в налоговой службе нет ", — считает Данил Гетманцев.

Напомним, Министерство финансов разработало законопроект об отмене ряда налоговых льгот для бизнеса, введенных в первые месяцы полномасштабной войны.

Ранее Фокус писал, что предприниматели, занимающиеся торговлей в интернете, не могут являться плательщиками единого налога первой группы, поскольку плательщики первой группы могут осуществлять розничную торговлю исключительно с торговых мест на рынках. Но бизнесмен имеет право избрать как вторую, так и третью группу единого налога.