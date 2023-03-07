Данил Гетманцев: "Настало время увольнений на таможне, отмены льгот и выполнения требований МВФ"

Глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в интервью Фокусу рассказал, сколько средств получит Украина от МВФ и стран-партнеров, будут ли меняться ставки налогов в 2023 году, какие секторы экономики будут помогать стране преодолевать кризис и какие изменения нужны на таможне, чтобы выйти из круга коррупционных скандалов.

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Почему он: Данил Гетманцев разрабатывает проекты законов и участвует в работе над законопроектами финансовой и налоговой направленности, сотрудничает с Кабинетом министров Украины по вопросам экономической безопасности и реформ в налоговой и финансовой сферах, выступает за приведение украинского налогового законодательства к нормам законодательства Евросоюза.

Об Украине и новых поступлениях от МВФ и стран-партнеров в 2023 году

В Украине завершила работу мониторинговая миссия МВФ. Расскажите, пожалуйста, что происходит и на что Украина может рассчитывать по результатам работы миссии в Украине?

Мы сейчас находимся в мониторинговой программе с МВФ. Последняя миссия МВФ как раз оценивала ее выполнение, предоставив одобрительное заключение. Это важно. Мы не получаем сейчас средств от фонда, но успешное выполнение мониторинговой программы предполагает переход к следующему этапу – разработке новой кредитной программы с МВФ, по которой мы планируем завершить переговоры уже в этом месяце (у нас запланированы встречи в Варшаве с представителями МВФ с 8 по 15-е марта). Параметры новой программы – $15 млрд на 4 года и на этот год – $5 млрд. Безусловно, программа с МВФ – мощный сигнал нашим партнерам о том, что мы стабильны, о том, что можно доверять Украине, а инвесторам – можно вкладывать средства.

Каковы главные требования фонда для начала переговоров по новой программе?

Главным условием было выполнение требований по мониторинговой программе – представление в парламент законопроектов по увеличению налоговых поступлений (это уже сделано), принятие мер по устранению бюджетной задолженности, разработка подходов по реформированию системы социальной защиты, создание наблюдательного совета "Нафтогаза", согласование ключевых моментов диагностики банковского сектора. Подразумевается, что для банковского сектора ранее было принято немало нормативов на военное время, но сейчас нужно проводить диагностику и возвращать работу сектора в довоенные условия функционирования. Успешное выполнение этих требований стало прологом к началу обсуждения новой кредитной программы.

Собственно, следующая программа с МВФ была озвучена после приезда Кристалины Георгиевой в Киев. На встрече с ней, кстати, была четко отмечена нецелесообразность каких-либо налоговых экспериментов и головокружительных идей в налогообложении. Это было конкретно подчеркнуто на встрече. И было подтверждено, что новая программа с МВФ — будет.

[ + – ] В феврале директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева была с визитом в Киеве и встречалась с президентом Владимиром Зеленским Фото: Офис президента

Каковы другие требования МВФ для предоставления финансирования в рамках новой программы на $15 млрд?

У нас есть пункт: активизация рынка внутренних займов для устранения зависимости от эмиссионного финансирования. Требование избегать эмиссии – это то, что подтверждает МВФ. Мы не проводим эмиссии с нового года, и тот объем финансирования, который предполагается в 2023 году, говорит, что нам, возможно, и не придется пользоваться эмиссионными инструментами вообще. Другие требования – это создание условий для ослабления валютных ограничений и проведения диагностики банков, обновление стратегии финансового сектора, учет потребности в увеличении расходов – критических расходов на восстановление и социальную защиту. Также речь идет об увеличении налоговых поступлений, в частности, путем улучшения администрирования доходов и возврата налоговой политики к довоенным настройкам. Кроме этого, МВФ предлагает запуск в Украине нового инструмента – Mid-term revenue strategy – документа, который должен определять политику государственных доходов на ближайшие 5 лет. Собственно, стратегия была уже разработана в рамках Плана восстановления Украины от последствий войны. Но она нуждается в формализации и утверждении. Также МВФ настаивает на воздержании от любых шагов, направленных на уменьшение налоговых поступлений. И о продолжении реформ, направленных на укрепление публичного управления, борьбу с коррупцией и обеспечение верховенства права. Кстати, наша борьба с коррупцией была положительно оценена МВФ, в частности, результаты борьбы с коррупцией в налоговой службе, потому что эксперты МВФ видят, что происходит и в какой степени системная коррупция, всегда присущая государственной налоговой службе, искореняется сейчас. Не могу сказать, что она уничтожена, ведь процесс идет, однако точка невозврата к тому состоянию, которое было в течение 30 лет, уже пройдена.

[ + – ] Данил Гетманцев: "Эксперты МВФ видят, что происходит и в какой степени системная коррупция, которая всегда была присуща государственной налоговой службе, искореняется сейчас" Фото: Кирилл Чуботин

От кого и от чего зависит выполнение этих условий?

Вся команда власти понимает важность этой работы и сотрудничества с МВФ. Подавляющее большинство участников финансово-экономического блока нашей команды понимают, что альтернативы нет, программа с МВФ – это не вопрос выбора, это вопрос выживания. Меморандум подписывается президентом, премьером, главой НБУ, министром финансов. Это символизирует одобрение всеми ключевыми участниками основных положений меморандума с МВФ. Нет сомнения, что мы будем выполнять меморандум, и дискуссий о параметрах меморандума сейчас нет. О чем дискутировать? О возврате налоговых условий для бизнеса к довоенным? Да, мы понимаем, что для прифронтовой зоны могут быть отдельные условия, как исключение. Но если говорить о Черновцах, почему там не нужно применять обычный налоговый режим? Перспективы получения нового финансирования от МВФ оцениваю как очень высокие.

Важно

16 млрд долларов: страны G7 помогут Украине получить деньги от МВФ,— Bloomberg

Какие финансовые структуры за границей готовы в этом году помочь Украине, что уже получено в 2023 году и какие решения ожидаются? На что будут направлены эти средства?

Деньги от партнеров в этом году будут. Так, США в рамках своего бюджета выделяют на помощь Украине в 2023 году $45 млрд – это и помощь в бюджет, и военная, и гуманитарная, и USAID. Европейский Союз – $18 млрд, это программа макрофинансовой помощи, денежные средства пойдут в госбюджет. 23 февраля на встрече министров финансов G7 было решено увеличить финансирование бюджетной и экономической поддержки Украины в 2023 году до $39 млрд. Правительство Японии выделило $5,5 млрд на восстановление поврежденной в результате атак инфраструктуры. Правительство Норвегии – $7,5 млрд. Из этой суммы в этом году поступит $1,5 млрд – это и в бюджет, и на военные расходы. От МВФ – $5 млрд в этом году, согласно упомянутой программе. Всемирный банк – $2,5 млрд на финансирование социальных расходов. Проект Fast Recovery для восстановления инфраструктуры – $17 млрд весь план, на него правительство США предоставит $2,3 млрд, и еще $1 млрд евро анонсирован Еврокомиссией.

Для прифронтовой зоны могут существовать отдельные условия. Но если говорить о Черновцах, почему там не нужно применять обычный налоговый режим?

В целом на 2023 год нам нужно $55 млрд дополнительного финансирования ($38 млрд на бюджет и $17 млрд — Fast Recovery). Уже знаем, что средства на финансирование бюджета будут, и чувствуем себя уверенно, на быстрое восстановление – уже есть весомая часть.

Об экспорте, "зеленом коридоре" и экономическом росте в 2023 году

Военный 2022 год был достаточно трудным для всех, и для экономики, в частности. Что позволило Украине сохранить производство, насколько оно сократилось в результате войны и ожидается ли оживление экономической активности в 2023 году?

Мы не должны гадать на кофейной гуще, у нас есть цифры – ВВП в прошлом году упал на треть, и тот рост, на который мы рассчитывали в 2023, маловероятен. В целом в 2023 году, при условии продолжения активной фазы военных действий, мы пока рассчитываем на ноль. НБУ скорректировал прогноз роста ВВП на 0,3%. МВФ прогнозирует +1% роста ВВП. Но мы понимаем, что если события будут развиваться в нежелательном для нас направлении, то может быть и минус, то есть, ВВП продолжит сокращаться. Если линия фронта не будет двигаться вглубь страны, то есть, будет оставаться там же, может быть небольшой рост ВВП. Но 2023 год – точно не год, когда мы отыграем падение экономики в 2022 году. Мы потеряли большие промышленные мощности, которые мы вряд ли восстановим в полном объеме даже после деоккупации, мы не восстановим крупные заводы в Мариуполе, на сегодняшний день позиции в металлургии мы потеряли на 40%. То же касается и некоторых других отраслей. Но катастрофы нет. Да, тяжело, но после завершения военных действий последует быстрый экономический рост.

Если линия фронта не сдвинется вглубь страны, то есть будет оставаться там же, в 2023 году может быть небольшой рост ВВП.

Если все же в этом году мы увидим рост ВВП, то за счет каких секторов это может произойти?

Можем по 2022 году сказать, что был рост IT-сектора (на 6% по году — в экспорте). Отрасль стала второй после АПК по объемам валютной выручки, обогнав металлургию. Впрочем, вклад IT-сектора не является определяющим для динамики ВВП. До войны он занимал 3,5% в структуре ВВП, сейчас, очевидно, немного больше. Потенциал для роста видим, в частности, в сельскохозяйственной переработке. Видим, что растут определенные направления в сельском хозяйстве, например, производство курятины. Там снижение цен на зерно и открытие рынков ЕС и Британии позволило производителям достаточно уверенно работать и развиваться. Некоторые отрасли будут расти из-за открытия рынков ЕС. Многие наши производители уже воспользовались возможностями экспорта в страны ЕС, например, на рынок семян. У нас достаточно дешевые и качественные семена, которые мы экспортируем. И второй фактор – государственный заказ. Несмотря на то, что правительство не дорабатывает в этой сфере, все равно легкая промышленность, пищевая промышленность, переработка, оборонно-промышленный комплекс восстанавливаются и будут развиваться дальше.

[ + – ] Данил Гетманцев: "На 2023 год нам нужно $55 млрд дополнительного финансирования. Уже знаем, что средства на финансирование бюджета будут, и чувствуем себя уверенно" Фото: Кирилл Чуботин

Экспорт и импорт. Как Вы оцениваете платежный баланс по результатам 2022 года, и можем ли ожидать оживления экспорта в этом году?

Платежный баланс — плюс $8,6 млрд по текущему счету и по финансовому минус $11,5 млрд. И в результате имеем отрицательное сальдо в $2,9 млрд в 2022 году. Учитывая обстоятельства, это умеренный отток, ведь были периоды, когда у нас отрицательное сальдо было гораздо больше, например, более $13 млрд по итогам 2014 года. В прошлом году мы за счет платежного баланса и курс поддерживали, и макрофинансовую стабильность обеспечивали. У нас отрицательное сальдо торговли. По данным Госстата, мы экспортировали на $44,15 млрд, а на $55,27 млрд импортировали. И всего сальдо – минус $11,12 млрд. Понятно, что это — при падении ВВП более чем на 30%, при наличии глубоких проблем с производством, потере мощностей и падении агроэкспорта. Кстати, морской "зеленый коридор" действует до 18 марта, и пока неясно, что будет с агроэкспортом дальше. Но есть товарные позиции, по которым мы выросли. Семена – более 54% роста. По сахару на 21,5% экспорт увеличился, очень успешный год для производителей, сахар уехал в ЕС, и мы там заняли часть рынка. Даже молочка и яйца выросли на 14%, мясо +9%, трикотаж +4,6%. То есть, мы действительно, благодаря открытию рынков Евросоюза, сумели по определенным позициям увеличить экспорт. Вообще, на мой взгляд, открытие рынка ЕС — очень мощный стимул развития для украинского бизнеса.

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Что необходимо сделать, чтобы расширить экспортные возможности Украины? Как должно помочь экспортерам государство?

Безусловно, необходимо увеличивать количество суходольных пунктов пропуска, необходимо расширять логистику на Дунае, продлевать экономический безвиз с ЕС, транспортный безвиз, развивать Договор о зоне свободной торговли с Турцией, ведь не был в полной мере реализован потенциал этого договора. Также необходимо завершить в этом году бесконечный процесс дерегуляции – отмены разрешительных процедур. Мы об этом постоянно говорим, но это на уровне разговоров, а половину разрешений действительно нужно отменить. Назрел также вопрос страхования военных рисков, это агентство MIGA, но оно страхует иностранцев. Нам необходимо страховать наши производства, для этого необходимо привлекать мощности экспортного кредитного агентства, мы подали соответствующий законопроект, чтобы агентство могло страховать военные риски. Надо использовать все возможности для страхования военных рисков, это и ЕБРР с их программой, и программы правительств разных стран.

[ + – ] Данил Гетманцев надеется на продление действия морского "зеленого коридора" и расширение позиций экспорта Фото: Facebook

Морской "зеленый коридор" – есть ли возможность увеличивать потенциальные возможности по объему экспорта и по товарным позициям?

Нужно продлить действие соглашения по коридору. Сейчас это главное. И мы чувствуем противодействие этому со стороны врага. Безусловно, расширение могло бы позволить увеличить объемы. Потому что сейчас через него проходит небольшое количество позиций. Для экономики это важно. Мы видим километровые очереди на таможне, и это проблема не только нашей стороны таможни, и эти вопросы нужно решать. К сожалению, железнодорожный экспорт ограничен из-за дефицита вагонов для перезагрузки на другую колею. У нас был интересный проект прокладки широкой колеи в Клайпеду, когда нужно было проложить колею на 300 км по территории Польши, но пока переговоры с польской стороной не имели успеха.

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О налоговой, налогах и работе Бюро экономической безопасности

В прошлом году, когда мы с Вами встречались, Вы говорили, что, несмотря на войну, налоговая активность налогоплательщиков на высоком уровне. Сейчас, оценивая прошлый год, какими были налоговые поступления в государственный бюджет, оправдали ли они ожидания, сколько удалось собрать разных видов налогов?

Если говорить о поступлении по таможне, к сожалению, ничего не удалось, смена руководства ни к чему пока не привела, хотя план за февраль выполнен. Там печальная ситуация, хотя потенциально мы можем легко найти 120-150 млрд грн. Относительно достижений Налоговой службы – позитивом считаю прекращение системного уклонения от уплаты НДС. Я не говорю, что схем не осталось, чуть ли не каждую неделю мы ловим новых налоговиков и новых "предпринимателей", преступников, которые пытаются что-то украсть. Но мы встали на путь оздоровления системы, о чем свидетельствуют цифры, – плюс 80 млрд грн. год к году налоговых поступлений — при падении экономики на треть, при отмене налогов, в частности, при бессмысленной отмене налогов на топливо, при недополучении налога на прибыль в сумме 42,5 млрд грн.

На таможне у нас печальная ситуация, хотя потенциально мы можем легко найти 120-150 млрд грн.

Мы видим, что перевыполнение у нас за счет НДС и ренты на газ. В ренте на газ злоупотребления в администрировании маловероятны, а вот по НДС классно поработала команда налоговой и, безусловно, налогоплательщики. Также очень классно налоговая поработала с производителями водки, с мая прошлого года видим системный рост поступлений акцизного налога, и мы видим это по растущей цене на спирт. Это говорит о том, что сектор отбеливается. У нас выросло производство спирта на 12%. Почему? Потребители не стали больше покупать, у нас миллионы за границу уехали, и часть территории оккупирована. Спирта больше производить не начали. Но происходит перераспределение черного рынка в сторону белого, алкоголь выходит из тени, и это ощущает и бюджет, и белые производители. Плохая ситуация остается на табачном рынке, это недоработка, в первую очередь, правоохранительных органов. Но у налоговой есть несколько достижений – закрытие фабрики в Желтых Водах и нескольких других, меньших по размеру. Однако есть часть рынка, полностью работающая в черную, – нелицензированные производители и реализаторы, и по ним должно работать БЭБ. А оно работает недостаточно.

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А как Вы оцениваете Бюро экономической безопасности и уровень его эффективности?

БЭБ нужно перезагрузить, провести переаттестацию работников, провести конкурс на избрание главы БЭБ с привлечением международников, обеспечить принятие в ряды БЭБ работников без милицейского прошлого. БЭБ, к сожалению, не выполняет возложенные на него функции. А функции у него сверхважные. Мы только начали замечать его работу, и схемы зерна и игорного бизнеса – там БЭБ как раз начало работать, но хотелось бы, чтобы так оно работало и по другим сферам. В других областях такого нет. На ТСК по экономической безопасности мы заслушивали кейс, когда контрабандист завез айфоны, полиция арестовала товар и передала БЭБ. Бюро несколько раз проводило инвентаризацию, и в ходе каждой инвентаризации эти айфоны "усушивались", их становилось все меньше. Потом, когда осталось совсем мало, бюро вроде бы передало этот товар армии – ТрО в Киеве. Представьте уровень цинизма! Даже теоретически непонятно, каких следственных действий им не хватало, чтобы передать дело в суд в течение месяца. И это, к сожалению, – классическая работа БЭБ.

[ + – ] Данил Гетманцев: "Часть табачного рынка полностью работает в черную – нелицензированные производители и реализаторы, и по ним должно работать БЭБ. А оно работает недостаточно" Фото: Кирилл Чуботин

На Ваш взгляд, удастся ли в этом году реализовать заложенный в законе о госбюджете план по сборам налогов, и что будет влиять на уровень налоговых поступлений?

Думаю, план налогов будет выполнен. План за январь-февраль выполнен, нам нужно справиться с проблемой подакцизных товаров, существенного уменьшения нелегального рынка. И второе – нужно уменьшать долю нелегального горючего. Там есть проблема, есть нелегальный импорт и нелегальное производство. Схемы с топливом есть, они известны, и с ними нужно бороться. Президент четко нацелен на детенизацию. Мы работаем, ловим воров, вычищаем систему. Всем понятно, что системной коррупции в налоговой службе нет. Пример налоговой вообще нужно распространить на другие государственные органы – таможню, БЭБ. Потому что когда замминистра ловят на взятке, наверное, это уже основания, чтобы министр сделал кадровые выводы. Понятно, что такие ситуации не могут происходить сами по себе.

Главными налоговыми поступлениями, согласно закону о госбюджете-2023, являются НДС на ввезенные в Украину товары, НДС на произведенные в Украине товары, налог на доходы физлиц, налог на прибыль, акциз и рентная плата. Предусматривается ли какое-либо изменение в подходах к налоговым ставкам по этим категориям, о чем сейчас ведутся дискуссии?

Никаких изменений налоговых ставок не предусматривается, ставки мы можем обсуждать только в контексте имплементации законодательства ЕС в Украине. То есть, вопрос приведения наших ставок в соответствие с европейскими. Где мы можем, и я буду настаивать на этом, будем отстаивать самые низкие ставки в ЕС. Но пока у нас война — и сейчас, в 2023 году, никаких дискуссий о налоговых ставках нет, и все, что вы слышите от кого-либо относительно изменения ставок или отмены налогов, это все либо манипулятивный политический пиар, фактически обман людей, либо очередная дурость из социальных сетей. Действующая налоговая система останется до конца войны. С 1 июля восстановим параметры, внесенные КМУ в законопроекте №8401, возобновим налоговые проверки, отменим 2% для ФОПов третьей группы и восстановим штрафы за неиспользование РРО. Проект находится в ВРУ и рекомендован к принятию парламентом. Не исключаю определенных точечных решений по налогам для отдельных отраслей во время войны. К примеру, у нас будет скоро голосование за проект по поддержке оборонно-промышленного комплекса. Но это не глобальные изменения. И после войны у нас точно не будет экспериментов по налогам. Единственный наш путь – интеграция в ЕС. Хотите увидеть будущее Украины, посмотрите налоговые условия в Польше или Венгрии, подобная система налогообложения будет и в Украине. Поддерживаю Президента в его инициативе привлечь к разработке новой налоговой системы OECD – организацию, которая, наверное, обладает самым серьезным опытом в мире в сфере налогообложения.

Все, что вы слышите от кого-либо по поводу изменения ставок или отмены налогов, это все либо манипулятивный политический пиар, либо очередная дурость из социальных сетей.

Каковы сегодня действенные механизмы для увеличения налоговых поступлений? Раньше Вы говорили об администрировании. Так что с ним сейчас? Какие изменения происходят в разрезе администрирования налогов и каковы результаты?

Действенный механизм – администрирование и его улучшение. Каким образом? Путем "очеловечивания" налоговой и увеличения на этой основе добровольной уплаты налогов. Это, прежде всего, диджитализация, которую мы начали проводить в прошлом году. Это упрощает налогообложение, делает его доступным и понятным, устраняет человеческий фактор, это налоговые отношения с человеческим лицом. И это то, что должно повлиять на добровольность уплаты налогов и обеспечить функционирование нормальной системы налогообложения, окончательно убив коррупцию.

[ + – ] Данил Гетманцев говорит, что парламент с 1 июля восстановит параметры, внесенные КМУ в законопроекте №8401, — речь идет о налоговых проверках, отмене 2% для ФОПов третьей группы и штрафах за неиспользование РРО Фото: Кирилл Чуботин

В январе парламент принял за основу проекты №8298 и №8299 о поддержке отечественных производителей. Что это за проекты и чем они помогут отечественному бизнесу?

Это законопроекты по поддержке отечественной промышленности. Но пока эти проекты мы не будем принимать. У нас есть позиция МВФ, и фонд высказал свои замечания, а мы не будем принимать ничего, что противоречит позиции фонда. Есть определенные позиции в проектах, которые фонд разделяет, и это мы примем. Но в главных моментах нам придется от льгот для индустрии отказаться. Парламент будет принимать законопроекты после существенной доработки. Там, в итоге, будет меньше льгот: например, для добывающей отрасли (добычи руды) льгот не будет. Отмена НДС при ввозе на таможенную территорию Украины будет заменена рассрочкой по уплате НДС.

О блокировке налоговых накладных

Регистрация налоговых накладных. После массы громких жалоб на то, что налоговая не регистрирует или регистрирует только при определенных цифрах в накладных, что произошло в этом вопросе? Считаете ли Вы, что проблема уже решена? С чем вообще она была связана?

Налоговая не блокирует налоговые накладные, блокирует программа, которая работает в соответствии с постановлением Кабмина, а постановление разрабатывается Минфином. Когда говорят, что налоговая нагло блокирует накладные, то это бред. Алгоритмы программы были изменены в октябре. Наверное, время выбрано не лучшее, это привело к увеличению блокировок вдвое – с 0,8% до 1,7% всех накладных. Не остановка 50% бизнеса, нет, такого не произошло. Но я признаю, что проблема была. Мы подключились, провели много встреч, с 11 января ситуация улучшилась – вступило в силу новое постановление Кабмина. В январе уже у нас было 0,9% заблокированных накладных, а за февраль – 0,7% накладных. То есть, ситуация стабилизировалась. Хотя потенциал для усовершенствования, бесспорно, есть. Что такое система электронного администрирования НДС? Это система, автоматически выявляющая риски неуплаты НДС в деятельности компаний по внешним признакам операций. Если накладная заблокирована, это не означает, что вы мошенник, это означает, что система увидела риск. Чтобы выйти из блокировки, нужно подать документы, объяснить, что риска нет. Последнее изменение алгоритмов программы было в 2020 году. Когда алгоритмы меняются, уклонисты их просчитывают и подстраивают данные таким образом, чтобы не подпадать под признаки рисковости. Чтобы не допустить этого, Минфин время от времени должен изменять алгоритмы. Программа не может быть постоянной, ее нужно менять. Но нужно ли было делать это в октябре 2022 года? Наверное, нет. Но когда-то это все равно нужно было делать. Сейчас кризис разрешен. Но не решен вопрос усовершенствования СМКОР окончательно. Мы работаем, чтобы доработать систему и довести процент блокировки до 0,2%. Это моя мечта, как и довести срок возмещения НДС до семи дней – это еще одна моя цель.

О таможне и работе антикоррупционных органов в Украине

Скандалы на таможне. Недавно были громкие обыски, публично объявили о следственных действиях, последовали увольнения руководства, а народный депутат Ярослав Железняк сказал, что "главный серый кардинал и ответственный за контрабанду — заместитель Руслан Черкасский". Как Вы воспринимаете изменения, происходящие на таможне, и удастся ли, на Ваш взгляд, построить таможню без серых кардиналов?

Все, что нужно сделать на таможне, это перезагрузить ее. Это значит, что мы не должны сменить только фамилии руководителей. Нам нужно провести открытый конкурс, взять человека с командой, которая перезагрузит таможенную службу. С учетом увольнения руководителей региональных таможен, ротации кадров, выстроить четкую иерархию, и это одна из проблем, потому что там сейчас "феодальное княжество". Новый человек реализует технические средства – от сканеров до общих пунктов пропуска с польскими таможенниками. Наши таможенники принципиально не хотят таких общих пунктов. Необходимо расширить применение общего транзита. Число авторизованных экономических операторов должно возрасти кратно. Должна заработать система, когда груз едет во Львов, а декларацию оформляет Одесса или Черкассы. Но главное – это принцип, согласно которому руководитель несет ответственность за подчиненного. Если подчиненный берет взятку, то руководитель уходит вместе с ним.

На таможне сейчас «феодальное княжество». Таможню необходимо перезагрузить.

В каких реформах нуждается таможня сегодня?

Слово "реформы" именно в этом вопросе уже скомпрометировано. Реформ на таможне не нужно. Нужно работать по закону и нужно, чтобы на это была воля руководства. Нужно заставить таможню работать. Такое же было и в налоговой. Никто сейчас не говорит о реформе налоговой. Но нельзя сейчас на рынке приобрести схемный кредит, потому что нет больше такого рынка. А раньше был. Были Телеграм-каналы, где публиковали акции, проценты, контакты по приобретению, существовал организованный рынок схемного кредита. А потом их остановили и теперь заставляют доплачивать то, что украли за 2021 год. Налоговая постоянно передает дела в БЭБ о привлечении мошенников к ответственности, только на этой неделе передали кейс на три миллиарда гривен. Представьте – человек украл у врачей, медиков, бизнесменов три миллиарда гривен! И таких дел – сотни. Можно работать так, а можно быть "в доле", как таможня. Но, с другой стороны, новому руководителю таможни будет проще работать, потому что фактически он будет работать "с нуля" и любое положительное изменение будет сразу заметно.

[ + – ] Данил Гетманцев: "Реформ на таможне не надо. Надо работать по закону и нужно, чтобы на это была воля руководства. Надо заставить таможню работать" Фото: Кирилл Чуботин

Часто говорят, что антикоррупционные меры сейчас не ко времени. А на Ваш взгляд – назрело привлечение к ответственности по фактам коррупционной деятельности?

Я бы хотел, чтобы наша антикоррупционная политика перестала быть шоу обысков и превратилась в настоящую антикоррупционную политику. Потому что если правоохранители заходят на Киевскую налоговую, объявляют в пресс-релизе о 30 млрд грн., "украденных" на возмещении НДС, а потом выясняется, что за период работы уволенного руководителя было возмещено лишь 4,9 млрд грн., и там нет никаких 30 млрд гривен… И эта сумма бессмысленна – это что угодно, только не противодействие коррупции. Работа антикора должна быть настоящей работой. Коррупция – враг, хуже русских, потому что порождает неверие в государство и его будущее. Эффективная антикор-работа – это вопрос выживания страны. И мы не будем называть фамилии, но понятно, что есть одиозные персоналии, ставшие олицетворением коррупции и они точно должны покинуть руководящие посты. Это касается и того человека, которого вы и мои коллеги вспоминают, когда говорят о ситуации на таможне. Символы коррупции есть в разных органах власти, всем нужно лучше работать – и НАБУ, и прокуратуре, и ДБР. Нужно не шоу, а результат.

Коррупция – враг, хуже русских, потому что порождает неверие в государство и его будущее. Эффективная антикор-работа – это вопрос выживания страны.

О цифровизации, РРО и налоговой амнистии

Недавно Вы анонсировали внедрение е-аудита, е-акциза и упрощенной системы налогообложения для ФОПов через "Дiю" (так называемый Smart-ФОП). Расскажите, что это за проекты и когда они могут быть реализованы, чем будут полезны?

Изменений будет много. Ведь это все — элементы уже упомянутой нами диджитализации. Электронный акциз – когда бутылку можно отследить от производителя до конечного потребителя и определить сканированием, что это не контрафакт. Е-аудит – предприниматель одной кнопкой отгружает отчет и общается с налоговой исключительно дистанционно. Электронный профиль налогоплательщика – плательщик понимает, как его оценивают и что он должен делать, чтобы попасть в зеленую зону и вообще никогда не проверяться налоговой в рамках выездных налоговых проверок. Заполнение налоговой деклараций по ФОПам и физлицам, когда налоговая фактически выполняет функцию бухгалтера и, собирая все сведения о плательщиках, прямо в электронном кабинете дает декларацию на подпись. Новый контакт-центр ГНС с апреля уже запускается. Это будет совершенно новая налоговая служба, такой у нас не существовало, новая цифровая реальность. Сначала в марте будет стартовать предзаполнение налоговой декларации. О е-акцизе нужно принять закон и разработать программное обеспечение, и это будет в 2024 году. Е-аудит также будет введен в 2024 году.

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Недавно промелькнула новость, что налоги для ФОПов будут увеличены. О чем идет речь? О 2% для ФЛП третьей группы?

Да, только о льготных 2%, которые будут отменены, а кроме этого, ничего больше. Никаких больше конфигураций либо какого-то повышения налогов для ФОПов.

Не прекращаются дискуссии о РРО. И что сейчас – нужно РРО малому бизнесу или нет?

Торговля уже на 70-80% установила РРО, дискуссия о РРО уже себя исчерпала. Мы можем дискутировать, но сейчас этот вопрос уже решен, он даже в Меморандуме с МВФ есть. Не думаю, что на пороге членства в ЕС мы вернемся к обсуждению необходимости введения элементарных инструментов налогового учета для торговли. Это какая-то нелепость. Я думаю, наше общество уже достаточно повзрослело.

[ + – ] Данил Гетманцев опроверг информацию о будущем повышении налогов для ФОПов Фото: Кирилл Чуботин

Добровольное декларирование. Оцените результаты по прошлому году, в этом году будет ли продолжаться такое декларирование, и есть ли смысл в этом декларировании, чем оно важно?

Это была уникальная возможность для всех. К концу февраля задекларировано почти 9 млрд грн., государство получило 540 млн налогов. Это было важно. Государство предоставило возможность каждому гражданину подвести черту под темным прошлым. Чтобы начать новую финансовую жизнь, потребовалось добровольное декларирование. Чтобы начать такую жизнь, мы должны были дать людям возможность выйти "в белую". Кто воспользовался, тот молодец. Воспользовались 845 человек. Кто не воспользовался – сознательно принял решение рискнуть. Это его право и его ответственность. Поэтому налоговая амнистия не может быть успешной или не успешной – она не имеет фискальной цели, а цель предоставления шанса "отбелиться" перед новой европейской финансовой прозрачной жизнью достигнута. Мы видим, какие жесткие правила в ЕС по источникам поступления доходов, и эти же правила будут и у нас, если мы хотим быть членом Евросоюза. Добровольное декларирование – это была разовая акция, больше такого не будет. Я против повторных амнистий. Амнистия – это не справедливость, это штраф на добросовестного плательщика.

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Налоговая амнистия заканчивается: сколько задекларировали украинцы и что будет, если не подать декларацию

Обмен данными между налоговыми Украиной и ЕС уже заработал?

Закон об обмене данными мы приняли в 2019 году, и это позволило внедрить систему. Сейчас система внедрена и готова к запуску, для ее запуска нужно принять законопроект №8131, и 2023-й станет первым годом автоматического обмена информацией между налоговой службой Украины и налоговыми в странах ЕС.

О рисках, плане Маршалла и репарациях от страны-агрессора

Как Вы думаете, каким образом Украине удалось нивелировать риск серьезной девальвации и гиперинфляции, и какими будут главные вызовы для украинской экономики в 2023 году? Какова роль международных партнеров, стран-доноров и МВФ в восстановлении роста ВВП Украины?

Вызовы есть, вызовы остаются, особенно для страны во время войны. Крайне важной была грамотная работа Нацбанка с момента вторжения 24 февраля – все акты были приняты своевременно и все было сделано правильно. У Нацбанка уже был опыт предыдущих кризисов и они знали, что делать. Второй фактор – мощная финансовая помощь от партнеров. Если бы этих средств не было, нам бы не удалось удержать ситуацию.

Работа с активами россиян ведется и в Украине, вся законодательная база для этого у Украины есть, и мы видим, что такая работа в последнее время очень активизировалась.

Многие говорят о плане Маршалла для Украины и о репарациях от агрессора. По Вашим данным, ведется ли работа с партнерами по плану Маршалла, каким должен быть такой план и откуда на его реализацию будут поступать средства?

План восстановления – это большой документ на 3 тысячи страниц, разработанный в прошлом году, презентованный в Лугано, а затем в Берлине, и Кабмин его дорабатывает, это документ о развитии страны во время войны и после нее – на 10 лет. Если мы говорим о репарациях, то это один из источников финансирования восстановления, работа идет, она тяжелая, но есть результаты, США уже выделили определенные средства, а нам очень важны прецеденты. Исторически решения о репарациях принимались в исключительных случаях, как с Германией времен Первой и Второй мировых войн. И там были большие отличия от нашей ситуации, потому что Германия подписала в первом случае мирный договор, во втором – капитуляцию. Наш враг капитуляцию подписывать явно не собирается. Поэтому для взыскания активов России в пользу Украины необходим новый правовой институт или прецедент, ведь наши партнеры – это страны, для которых верховенство права не пустой звук, а основополагающий принцип. Поэтому создается новый правовой институт в праве ЕС и США – изъятие средств страны-агрессора. Министр юстиции Малюська очень плотно работает со странами-партнерами по этой теме. Это непростой и длительный путь, но мы его точно пройдем.

Насколько реально получить репарации от агрессора, и реален ли план США и Евросоюза по передаче Украине замороженных активов ЦБ России и средств российских олигархов?

Правовой статус у резервов ЦБ и у средств олигархов из РФ разный. Если говорить о средствах ЦБ, то это деньги агрессора, и на них, я считаю, проще обратить взыскание. Сложнее со средствами олигархов – это частная собственность, нужна доказательная связь олигарха с войной, с финансированием Кремля. Опять же, все должно происходить исключительно в рамках правовых конструкций, а не политической целесообразности. Поэтому работа идет, но нужно время. Работа с активами россиян ведется и в Украине, вся законодательная база для этого у Украины есть, и мы видим, что такая работа в последнее время очень активизировалась. А от партнеров ожидаем принятия определенных решений, которые позволят Украине пользоваться замороженными активами как российского Центробанка, так и российских бизнесменов, которые являются сторонниками Кремля.

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