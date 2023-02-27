Председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов: "У нас миллиарды потерь из-за агрессии, но Россия заплатит"

Начало полномасштабной войны 24 февраля 2022 могло стать началом глубокого банковского кризиса. Но кризисных явлений в Украине удалось избежать. Как первый военный год пережил один из крупнейших банков Украины, какими были потери банка из-за агрессии и как во время войны банк постоянно продолжает выдавать новые кредиты, Фокусу рассказал председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов.

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Кто он: председатель правления Ощадбанка

Почему он: опытный банкир, более 25 лет работающий в банковском секторе, имеет степень MBA (Kassel International Management School, Германия), опыт работы в аудиторской компании PricewaterhouseCoopers. За время карьеры возглавлял такие банки, как УкрСиббанк, Правэкс-Банк, Пиреус Банк. С ноября 2020 года – председатель правления государственного Ощадбанка.

О вторжении ВС РФ и потерях персонала банка из-за войны

Вторжение России в Украину 24 февраля 2022 — что происходило в тот день в вашем кабинете и в Ощадбанке вообще? Какими были первые разговоры, решения?

В то утро я проснулся от взрывов в двух километрах от дома, вскоре семья перебралась в подвал, а я уехал на работу в головной офис банка. Надо сказать, что мы в Ощаде готовились к такому сценарию. Конечно, у нас не было конкретной информации о наступлении, со всех сторон звучало: "Наступления не будет, на Киев никто тоже не пойдет". Но мы все же начали активно готовиться к вторжению в конце 2021 года. Еще раньше были разработаны планы бесперебойной деятельности, как того требует НБУ. Впоследствии мы обновляли эти планы и начали вывозить в безопасные места ценности и важные документы из потенциальных городов боевых действий. Понимали, что атака на Киев тоже возможна, поэтому разработали план эвакуации ключевых работников, а также провели перемещение некоторого оборудования на резервные локации.

Конечно, 24 февраля у нас были совещания, они касались планов бесперебойности работы банка и управления активами и пассивами. Тогда НБУ сразу начал вводить лимиты для понижения градуса паники, а люди активно снимали средства. У нас была важная задача – обеспечить все банкоматы наличными. Мы разработали безопасные маршруты и уже 24 февраля активно их внедряли. Все в Ощадбанке понимали свои обязанности. В управлении банком не было перерыва, мы перевели его деятельность на военные рельсы очень оперативно. Хотя, конечно, для всех нас вторжение россии было шоком, да и эмоциональное состояние — не очень.

События развивались очень быстро, и некоторые регионы оказались в эпицентре военных действий. Что там происходило?

До 24 февраля мы вывезли из этих регионов ценности, оставив только оперативный запас наличных денег. При этом была задача – сохранять присутствие в этих регионах. В Херсонской области отделения работали до последнего: мы принимали решение закрывать отделение только, когда оккупанты появлялись на его пороге. Именно в Херсоне отделения работали какое-то время, когда там уже были российские войска.

[ + – ] Сергей Наумов: "Очень быстро возвращаемся в деоккупированные регионы" Фото: Кирилл Чуботин

Было проведено немало работы по эвакуации сотрудников из опасных регионов. В Киеве многие работники из-за паники уехали, некоторые отделения не работали какое-то время. Где была возможность, мы переводили туда персонал из других отделений. Из Киева мы организовали эвакуацию работников, когда в определенный момент была очень опасная ситуация из-за масштабных ракетных атак. Некоторые сотрудники уезжали сами, наши коллеги из департамента безопасности разрабатывали пути, как им лучше добраться до западных регионов. Очень помогали эвакуационные вагоны Укрзализныци. Самое главное было — обеспечить надлежащее управление банком. В те дни было очень непросто, но мы справились.

В первые месяцы войны для многих компаний, банков важным вопросом стал вопрос персонала – как сохранение кадров, так и физическая защита тех, кто оказался в районах боевых действий. Как реагировали в Ощадбанке? Много ли кадровых потерь перенес банк за 2022 год? Миграция вообще отразилась на работе бэк-офиса и отделений?

Многие наши сотрудники уехали за границу, но многие и вернулись. Особенно после постановления КМУ о том, что работники государственных предприятий должны быть в Украине, в противном случае мы можем их уволить. Часть работников в итоге уволилась по собственному желанию. В целом, в прошлом году количество персонала сократилось на 5 тысяч человек. По разным причинам, в том числе, из-за миграции. Но есть и другие причины, такие как централизация функций и эффективность всех процессов. Мы начали эти проекты в 2021 году и продолжаем их реализовывать, несмотря на войну.

Об убытках банка из-за агрессии и судебных процессах Ощада против РФ

Сколько отделений банка пострадало в результате агрессии по состоянию на середину февраля 2023 года, и в какую сумму оцениваете потери банка, в частности, из-за оккупации части украинских территорий?

По имеющейся информации, мы имеем 164 поврежденных отделения. В Донецкой области работают 19 отделений, в Луганской ни одно отделение не работает. Тем не менее, мы сразу возобновляем работу отделений на деоккупированной территории. В Херсоне работает уже три отделения, в Харьковской области открыто отделение в Изюме, Большом Бурлуке. Конечно, Ощад вернулся в Бучу, Ирпень, в Макаровский район.

Что касается убытков – мы сейчас проводим аудит, чтобы полностью подсчитать потери, причиненные агрессией россии Ощадбанку. Есть две категории потерь – прямые (около 360 млн грн.) из-за разрушений и повреждений, а также косвенные. Общие потери оцениваются миллиардами гривен.

Как выглядели отделения Ощадбанка в городах, которые постоянно обстреливает Россия

[ + – ] Ощадбанк в Киеве Фото: Ощадбанк [ + – ] Отделение в ТЦ "Ретровиль" в Киеве Фото: Ощадбанк [ + – ] Отделение банка в Харькове Фото: Ощадбанк [ + – ] Отделение в Чернигове Фото: Ощадбанк [ + – ] Отделение в Харькове Фото: Ощадбанк [ + – ] Черниговское отделение Ощадбанка Фото: Ощадбанк [ + – ] Отделение банка в Киеве Фото: Ощадбанк [ + – ] Отделение Ощадбанка во Львове. Фото: Ощадбанк

Работа по подсчету ущерба продолжается. Но в эту сумму включены и резервы, сформированные под кредиты, выданные предприятиям красной зоны (вблизи линии фронта и на временно оккупированной территории). Кстати, кредиты, залог по которым находится на оккупированных территориях, мы уже зарезервировали на 100%. Всего за год имеем 12 млрд грн резервов. Плюс административные расходы банка, это касается и персонала, за счет предоставления материальной помощи и повышения зарплат в начале агрессии, а также энергетической безопасности. Недополученную прибыль мы тоже учитываем.

Будете подавать в международные суды (или уже подали) на Россию из-за этих потерь?

Уже подали. Сейчас у нас есть успешный кейс по Крыму – 7 декабря 2022 года Кассационный суд Франции завершил рассмотрение кассационной жалобы Ощадбанка и поддержал позицию украинского финучреждения в споре против РФ относительно компенсации ущерба, вызванного аннексией украинского Крыма. То есть, Кассационный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Парижа от 26 ноября 2018 года, согласно которому россия обязана компенсировать ущерб Ощадбанкбанку в результате аннексии. Дело рассматривалось более шести лет. Теперь сумма, подлежащая уплате в соответствии с решением арбитража, с учетом процентов, составляет 1,5 миллиарда долларов. Мы работаем над тем, как использовать это судебное решение, чтобы найти активы россиян, наложить арест и таким образом возместить нанесенный банку ущерб. Была проведена сложная и тщательная работа, которая имеет хороший результат – решение суда в пользу Ощада.

Мы работаем над тем, как использовать это судебное решение, чтобы найти активы россиян, наложить арест и возместить нанесенный банку ущерб

Мы также первыми подали иск в ЕСПЧ по поводу потерь во время полномасштабной войны и будем работать, чтобы возместить все наши потери. Мы взялись за это активно, у нас есть советники, план работы. Думаю, у нас хорошие перспективы, чтобы компенсировать нанесенный россией ущерб.

[ + – ] Сергей Наумов отметил, что Ощадбанк подал иск в ЕСПЧ по поводу потерь во время полномасштабной войны и будет работать, чтобы возместить все потери Фото: Кирилл Чуботин

Сейчас создана специальная комиссия, мы собираем данные о потерях, сотрудничаем с Министерством юстиции, планируем соответствующие мероприятия. Пока неизвестно, будет ли это единый иск от Украины, от госбанков или отдельно от Ощадбанка. Думаю, многие компании и банки будут подавать иски против россии из-за огромных убытков, причиненных агрессией. Нам нужно "бежать", быстро собирать все данные, чтобы подготовиться к тяжелой юридической борьбе с агрессором.

О кредитовании бизнеса и портфеле неработающих кредитов

Кредитование в первые месяцы после полномасштабного вторжения было приостановлено всеми банками. Ощадбанк когда вернулся на рынок кредитования бизнеса?

Мы не прекращали кредитование, лимиты для предприятий и физлиц не отменяли. Ощадбанк продолжал предоставлять возможность пользоваться кредитами.

А если предприятие уже было под обстрелами, оно также получало кредитные средства?

Да, получало в рамках действующих кредитных лимитов. Мы не могли сказать, что закрываем кредитную линию из-за того, что мощности предприятия находятся в зоне боевых действий, или просить, чтобы компания быстрее погасила кредит. Если это сделать, предприятие потеряет возможность рассчитаться с сотрудниками, контрагентами и продолжать деятельность. Конечно, у нас было и остается распределение по зонам, где расположен бизнес, – красная и зеленая. Мы проводили и проводим мониторинг ситуации с бизнесами, как они чувствуют себя, нужна ли реструктуризация.

Да, мы медленнее рассматривали новые лимиты, однако уже в конце марта активно финансировали сельхозпредприятия. Это были вопросы продовольственной безопасности, обеспечения посевной кампании. Ощадбанк выдал агропредприятиям 5 млрд грн. в период посевной, в апреле-мае, а затем начал подключаться к разным важным для страны проектам, выдавать кредиты на закупку горючего, энергетического оборудования, на финансирование работы предприятий критической инфраструктуры. Мы нарастили портфель кредитов в сегменте малого и среднего бизнеса за прошлый год почти на 90%.

[ + – ] Сергей Наумов: "Кредитуем сельхозпроизводителей, выдаем кредиты на закупку горючего, энергетического оборудования, на финансирование работы предприятий критической инфраструктуры" Фото: Кирилл Чуботин

Практически мы делали то, что банки традиционно в кризис не делают. Многие частные банки, если что-то подобное происходит в стране, ведут себя, как страусы, – голову в песок. Сразу: "Мы ничего не делаем, наблюдаем". Но Ощадбанк продолжал кредитовать, и потому предприятия, когда видели, что мы продолжаем выдавать кредиты, лучше обслуживали свою задолженность. Я думаю, что это именно благодаря тому, что мы не делали паузы в финансировании бизнеса. Конечно, были введены кредитные каникулы, как рекомендовал НБУ, и это, в конце концов, также сработало на улучшение платежной дисциплины – сейчас высокий уровень уплаты процентов по кредитам бизнеса.

Когда речь идет о кредитовании бизнеса, обычно речь о государственных программах "5-7-9%" и т.д. Есть ли у банка сейчас программы для тех бизнесов, которые, например, не соответствуют критериям государственной кредитной программы?

Да, государственная программа дает возможность получить средства по более низким по рыночным процентным ставкам, однако не все компании соответствуют ее критериям. Ощад выдает кредиты и вне госпрограмм, то есть, на рыночных условиях. Именно так мы финансируем крупных корпоративных клиентов. Определенные сельхозпредприятия частично подпадают под условия программы, а отчасти нет. Конечно, малому и среднему бизнесу интереснее получить кредит в рамках госпрограммы: мы нарастили портфель кредитов ММСБ (микро-, малый и средний бизнес), благодаря правительственным программам.

Кстати, Ощадбанк в прошлом году перестроил все соответствующие процессы – упростил процедуру выдачи кредитов. Это также повлияло на динамику нашего портфеля. Как я отмечал ранее, за год портфель кредитов МСБ вырос на 90% – до 17,5 млрд грн. Если вспомнить, то несколько лет назад портфель кредитов МСБ составлял 5 млрд грн., семь лет назад – всего 2 млрд грн. Плановые задачи на 2023 год – увеличить кредитный портфель до 21 млрд. В течение января-февраля было выдано около 350 кредитов на сумму 1 млрд грн.

Компании каких отраслей, на ваш взгляд, больше всего нуждаются сейчас в банковском финансировании? Предприятия каких секторов экономики чаще получают кредиты?

Все отрасли, которые касаются жизнеобеспечения граждан, нуждаются в финансировании. Это пищевая индустрия, аграрное производство, трейдинг, продуктовая безопасность, логистические проекты. Наша энергосистема сейчас страдает вследствие разрушения из-за ракетных обстрелов, и мы рассматриваем финансирование проектов восстановления критической инфраструктуры. Есть стратегические направления, которые были утверждены КМУ для всех госбанков. Это также транспорт, сельское хозяйство, компании, пострадавшие в результате боевых действий. Мы разработали стратегию военного времени и будем ее выполнять.

[ + – ] Ощадбанк не прекращал кредитовать бизнес и обслуживает многие агропредприятий по всей Украине. Фото: Мария Бабенко

Вы считаете бизнес в Украине смелым? Готов он сейчас получать кредиты на развитие, чтобы расти, развивать новые проекты, инвестировать в будущее?

Спрос на кредиты есть. Да, он не тот, что был до войны, однако компании обращаются, и за инвестиционными кредитами тоже. Государственные программы кредитования помогают бизнесу решать, в частности, вопросы инвестиционного характера.

В 2022 году портфель кредитов МСБ вырос на 90% — до 17,5 млрд грн. Плановые задачи на 2023 год – увеличить кредитный портфель до 21 млрд.

К примеру, у нас есть программа кредитных гарантий от Экспортно-кредитного агентства. Ощад уже выдал 15 кредитов под эти гарантии. Следовательно, заемщикам нужен меньший залог, ведь сейчас на 100% покрывать залог сумму кредита предприятиям очень тяжело. Мы работаем с международными организациями. Европейский инвестиционный банк увеличил лимиты Ощаду. Теперь у нас будет дополнительный лимит 25 млн евро для финансирования ММСБ с использованием гарантии. ЕИБ гарантирует 70% кредита, а на 30% должно быть обеспечение от клиента (залог). Это упрощает получение займа.

Компании готовы брать кредиты на развитие, ведь наш бизнес, действительно, смелый. Ощадбанк – эксклюзивный банковский партнер программы "єРобота", в рамках которой правительство уже предоставило 1,5 млрд грн. грантовой помощи бизнесу. Возвращать гранты не нужно при условии выполнения требований по созданию рабочих мест, и бизнес готов сейчас их создавать. Мы помогаем предпринимателям закупать генераторы, областные военные администрации принимают участие в этом вместе с нами. У Ощадбанка есть меморандумы с Закарпатской, Черновицкой и Львовской ОВА, в рамках которых последние компенсируют или планируют компенсировать первый взнос или часть процентов бизнесу, который получает у нас кредиты. Сейчас мы не говорим о дефиците заявок от предпринимателей. Напротив, мы видим заинтересованность компаний в финансировании.

В Нацбанке говорят – объем неработающих кредитов в банках вырос до 432 млрд грн. Там советуют банкам использовать взвешенный подход к оценке кредитного риска. Также банки должны проводить гибкие реструктуризации для заемщиков. Каково ваше впечатление от ситуации с неработающими кредитами и как именно Ощадбанк подходит к решению этого достаточно проблемного вопроса?

Ощад имеет достаточно неплохой кредитный портфель, то есть, наши клиенты — достаточно дисциплинированы. К примеру, что касается ММСБ, то в общей сложности имеем 11,6% необслуживаемого кредитного портфеля. В красной зоне этот показатель выше, в безопасных регионах – ниже.

[ + – ] Сергей Наумов: "Видим рост объема неработающих кредитов из-за войны" Фото: Кирилл Чуботин

В течение последних трех месяцев прошлого года и одного месяца нового года удалось несколько снизить процент неработающих кредитов: мы договорились с должниками о реструктуризации, чтобы они смогли войти в график погашения. Постоянно работаем и с находящимися на временно оккупированных территориях компаниями. Есть немало неработающих кредитов, сформированных еще с предыдущих кризисов, до полномасштабной войны. Да, рост NPL в результате войны есть, однако он пока не является некритическим. Как я отмечал ранее, общая сумма сформированных банком резервов составляет 12 млрд грн. Большая часть сформирована по старым неработающим кредитам, где была реструктуризация, и обслуживание приостановилось в результате полномасштабной войны.

Изменилась ли оценка кредитного риска в последнее время?

Да, изменилась. Сейчас сформировались другие риски, ведь идет война, и мы никак не можем снизить ее потенциальное влияние. При этом, понимаем и то, что бизнес хочет работать. Пытаемся компенсировать военные риски за счет государственных и международных программ и гарантий. Сейчас Ощад — более гибкий, риск-менеджмент адаптировался после шоковой терапии февраля-марта 2022 года, но контроль не ухудшился. Экономика должна развиваться, и мы стараемся анализировать каждое предприятие так, чтобы продолжать кредитование, а не ставить его на паузу из-за высоких рисков.

Есть ли ожидание, что после войны NPL начнет сокращаться, в том числе, благодаря ожидаемой помощи от стран-партнеров, от инвестиций для послевоенного восстановления?

Есть ощущение, что так и будет. Будет больше денег в экономике, будет очень много работы. Инвестиции и международные средства дадут стимул для развития во всех секторах. Те клиенты, которых мы сейчас финансируем, по моему мнению, будут восстанавливаться в первую очередь.

Если предприятие на временно оккупированной территории продолжает работать, и у них есть оборотные средства, возвращает ли оно кредит, или что происходит с его долгами?

Есть случаи, когда компания продолжает платить, хотя находится в оккупации. Есть случаи, когда предприятие полностью разрушено, и мы резервируем такие кредиты на 100%. Изучаем каждый кейс, чтобы понять, могут ли они выплачивать задолженность. Если же совсем нет вариантов – предприятие уничтожено физически и средства по кредиту владельцы вернуть не в состоянии, – то мы рассматриваем возможность зафиксировать убытки и ожидать репарации от россии, которые покроют наши потери от невозврата этого кредита. Чтобы не допустить уничтожения бизнеса, мы пытаемся релоцировать его, есть соответствующая программа. Четырнадцать предприятий уже релоцированы в безопасные регионы.

О прибыли, капитале, ипотеке и блэкаутах в Украине

Неработающие кредиты в итоге влияют на финансовый результат из-за фактора резервов. Видим, что Ощадбанк за 2022 год получил прибыль в 690 млн грн. Это меньше, чем в мирном 2021 году, каковы были главные причины сокращения прибыли и каковы ключевые возможности заработать прибыль вообще в сложных условиях 2022 года?

Конечно, получить прибыль мы смогли благодаря тому, что продолжали кредитовать и, соответственно, наращивали портфель. Это способствовало увеличению процентного дохода. В прошлом году он вырос на 1,1 млрд грн. Комиссионный доход немного снизился, но тоже был неплохим и компенсировался торговым доходом от валюты. В целом, доход Ощадбанка был выше, чем в 2021 году, однако расходы тоже выросли. Важно, что мы были и остаемся операционно прибыльными.

[ + – ] Сергей Наумов: "В 2022 году Ощадбанк оставался операционно прибыльным, и мы ожидаем прибыльность и в этом году" Фото: Кирилл Чуботин

Также положительное влияние на чистую прибыль оказали индексные ОВГЗ в капитале Ощада: это такой своеобразный хедж на случай кризиса и девальвации гривны. В 2015 году банк был капитализирован ценными бумагами, стоимость которых, в том числе, была привязана к курсу валют. Если девальвация, то капитал хеджируется переоценкой индексных ОВГЗ. Кстати, предварительно в январе 2023 года Ощад имеет чистую прибыль более 2,2 млрд грн. Доходность все же важна для сохранения капитала в условиях войны.

Какая ситуация сейчас с капиталом? Когда может потребоваться докапитализация банка?

Сегодня пополнять капитал не нужно. Ощадбанк является прибыльным, и все резервирование компенсировано частично операционной прибылью, частично индексацией. Но прибыль должна быть подтверждена независимым аудитом, который сейчас идет.

Ощад способен без вливания капитала удерживать его адекватность на достаточном уровне – выше требований НБУ. Сейчас есть 15% адекватности регулятивного капитала по состоянию на 1 февраля 2023 года, а по нормативам нужно иметь не менее 10%. Это — хороший запас прочности. Банк также остается ликвидным.

Какие кредиты для физических лиц сейчас находятся в приоритете? Будет ли Ощадбанк развивать автокредитование и ипотеку?

Сейчас в приоритете ипотека и автокредитование: эти сегменты мы будем развивать. Что касается ипотеки, например, акцент делаем на государственной ипотечной программе. Программа "єОселя" направлена на определенный круг потребителей, и ограничений там много. Надеюсь, что ее условия будут меняться, и выдач в 2023 году будет больше. Автокредиты Ощад предоставляет в рамках рыночной программы, мы активно сотрудничаем с партнерами. Кэш-кредитование тоже развивается.

Спрос на кредиты для физлиц по сравнению с довоенным периодом существенно упал. Ощад выдал 1 млрд грн. автокредитов в прошлом году, а в 2021 году было 1,89 млрд грн. В то же время, по "єОселя" со старта программы выдано 670 млн грн., а это 73% всего объема выданных банками-партнерами кредитов. Наша цель – оставаться лидером в этих сегментах, учитывая достижения в 2022 году по доле на рынке (автокредиты и ипотека – более 50%), поэтому и в текущем году планируем держать такие темпы.

Как изменилось ипотечное кредитование в региональном разрезе?

Спрос на ипотеку – в условно безопасных регионах. Значительная часть займов выдается в западных регионах и в столице. Люди понимают, что покупать жилье в городе рядом с линией фронта нецелесообразно. В красной зоне мы и сами предоставлять ипотечные кредиты не будем. В Киеве, Львове, других городах в западных областях Ощад стабильно предоставляет кредиты на приобретение жилой недвижимости.

[ + – ] В 2023 году Ощадбанк планирует продолжать выдавать ипотечные кредиты по программе "єОселя"Еселя" Фото: Getty Images

В Ощадбанке 425 отделений в сети Power Banking. Каковы ваши впечатления от общей системы с другими банками?

Это крутая идея, когда клиент любого банка может использовать базовые сервисы в отделении другого банка. Например, получить наличные в рамках единых лимитов для всех банков. Совместно с другими финучреждениями по инициативе НБУ мы создали сеть Power Banking, которая будет работать даже при полном блэкауте. При перебоях со светом может быть жизненно важно снять средства или осуществить перевод. Для этого и необходима общая банковская сеть.

Каким стало влияние блэкаутов на работу банка, что пришлось менять, сколько инвестировать в оборудование, как менять график работы, как преодолевали все связанные с этим проблемы?

Влияние блэкаутов на Ощадбанк было, но оно не было критичным, потому что бесперебойно работают электронные каналы банковского сервиса. Но мы начали процесс закупки генераторов, готовясь к возможным перебоям с электроснабжением, еще до того, как НБУ предложил создать сеть Power Banking. Определенное влияние блэкауты оказали на комиссионный доход, ведь некоторые отделения не работали. Отсутствие электропитания больше повлияло на бизнесы, которые не смогли из-за этого работать и их финансовое состояние ухудшилось.

А как насчет технологических сбоев, которые могут происходить из-за отсутствия электроэнергии?

Ощад имеет резервные каналы питания всех критических систем: когда один канал не работает, применяется другой. Есть мощные генераторы, ни разу во время блэкаутов у нас не было перебоев в операционных системах. В 2022 году у нас вообще не было никаких проблем в работе IТ-систем. Это, пожалуй, один из самых стабильных периодов в этой сфере. 15 февраля прошлого года и Ощад, и другие банки и госучреждения столкнулись с мощной хакерской атакой, но за очень короткое время смогли ее отбить. После этого защита была существенно усилена.

Об учетной ставке НБУ, новых требованиях по резервированию и о фиксированном валютном курсе

Учетная ставка – 25%. Однако депозиты в крупных банках – 7-11% годовых. И вот НБУ объявил об ужесточении требований к резервированию средств на текущих счетах и счетах "до востребования". Чувствуете ли уже влияние решения НБУ? Каким образом, по вашим наблюдениям, реагирует рынок на ужесточение требований регулятора? Будут ли расти депозитные ставки?

Рынок отреагировал на новую ставку еще летом прошлого года. Но не весь, поскольку у банков очень много ликвидности. Сейчас после повышения требований к резервированию мы почувствуем рост процентных ставок по депозитам. Чего добивается Нацбанк? Трансмиссии, чтобы справиться с инфляционным давлением, – это первое. Второе: структура портфеля пассивов в банках должна быть более диверсифицированной. То есть, объем срочных депозитов должен превышать объем средств на текущих счетах. Поэтому регулятор увеличил резервирование по текущим счетам. Банкам теперь нужно привлекать клиентов к размещению средств на срочных депозитах. Однако не все клиенты к этому готовы, хотят иметь постоянный доступ к средствам. Итак, задача банков – сделать такой депозит, чтобы клиентам стало интересно размещать денежные средства на определенный срок. Ставки должны быть привлекательными. Нужна адекватная кривая по срокам депозитов, чтобы не было такого, что ранее постоянно размещавшие средства на три месяца сейчас перешли на один месяц, и это может повлиять на разрывы в ликвидности. Насколько вырастут проценты – зависит от банка. Если НБУ и дальше усилит требования, то ставки будут активнее расти, но и кредиты станут дороже. Однако будут ли ставки по депозитам 20-25%, я не уверен.

Банкам теперь нужно привлекать клиентов к размещению средств на срочных депозитах. Ставки должны быть привлекательными.

Еще одна проблема, по мнению НБУ, валюта на счетах, по которой Нацбанк тоже ужесточил требования по резервированию. Как быть с валютой? Повышать ставки по вкладам с 0,01% до 3-4%?

Объем иностранной валюты на счетах сокращается. НБУ последовательно проводит политику дедолларизации. Банкам не выгодно иметь много валюты на текущих счетах, резервирование происходит в гривне на корреспондентских счетах в НБУ, что блокирует свободную ликвидность для вложения в доходные активы.

Возможно, банки повысят ставки по краткосрочным вкладам в иностранной валюте. Но только тогда, когда есть куда вкладывать эту валюту на короткий срок. Как правило, такой переизбыток валюты размещается на счетах в иностранных банках. Банки будут считать, где им выгоднее вкладывать валюту клиентов, – либо предоставлять кредиты, либо размещать на корсчетах в иностранных банках, от этого будет зависеть уровень процентной ставки. Относительно кредитования, сейчас не очень много предприятий, которые могут получать кредиты в иностранной валюте. Для такого кредита требуется валютная выручка. До войны экспортно ориентированных компаний среди заемщиков было больше, а сейчас их количество уменьшилось. Поэтому основной актив – держать валюту на корсчетах и получать процент на остаток.

[ + – ] Председатель правления Ощадбанка отмечает: сейчас банкам невыгодно иметь на текущих счетах иностранную валюту, ведь кредитовать валютой некого Фото: Кирилл Чуботин

Многие говорят о том, что очищение сектора от слабых банков будет продолжаться, и за время войны в Украине мы увидели три случая выхода с рынка – "Мегабанк", "Січ", "Форвард". На ваш взгляд, какие факторы будут ключевыми для выведенных с рынка — бизнес-модель, перекосы в кредитовании, слабая поддержка акционеров или другое?

Если рассмотреть причины, почему банк, который в прошлом году или уже в этом выводится с рынка, теряет платежеспособность, то это не совсем в результате войны. Причины другие: есть финучреждения с российскими корнями, есть слабые игроки с ошибочной бизнес-моделью. Однако они никак не влияют на всю систему. Системные банки в Украине сдали экзамен, прошли испытание войной. Так что волноваться по поводу устойчивости системы не следует. Тем более, учитывая, что сейчас все средства физлиц покрываются государственной гарантией на 100%.

Банковский сектор выдержал много испытаний, а что повлияло на доверие физических лиц к банкам?

Это просто – люди получали свои деньги, могли переводить средства, пользоваться приложениями. То есть, для клиентов ничего не изменилось. Да, в первые месяцы после вторжения были оттоки средств. Тогда главное было наполнять банкоматы и дать людям возможность получить деньги. Сейчас ограничение на обналичивание составляет 100 тыс. грн. в день, разве этого мало? Лимиты вполне адекватны. Спрос на снятие клиентами средств в первое время после нападения коррелировал с ракетными атаками. После первых атак многие снимали наличные, но с каждой последующей атакой к банкоматам шло все меньше и меньше людей. Все видели, что банки продолжают работать и никакой угрозы для их накоплений нет.

На ваш взгляд, каковы ключевые решения Нацбанка в период с 24 февраля по сей день, которые позволили банкам удержать ликвидность и клиентов?

Конечно, введение лимитов на снятие, конвертацию гривны в валюту было направлено на погашение паники. Также важно было то, что НБУ смягчил требования к банкам, пообещал не наказывать за нарушение определенных нормативов. Это позволило банкам кредитовать. Фиксирование курса валют также было призвано стабилизировать ситуацию. Это способствовало импорту критически важных товаров. Также упомяну инициативу Power Banking.

[ + – ] Сергей Наумов прогнозирует, что после войны курс гривны в Украине может укрепиться Фото: УНИАН

Какую роль играет фиксированный курс сейчас и при каких условиях НБУ будет переводить рынок на свободное курсообразование?

Отпустить курс можно только при серьезной финансовой поддержке со стороны стран-партнеров и улучшении ситуации с экспортом. Одномоментно отказаться от фиксированного курса будет сложно. Следует начать использовать пошаговый подход, учитывая ситуацию. Кэш-курс сейчас существенно выше официального. Если сейчас отпустить курс, гривна может девальвировать, поэтому нужно делать это взвешенно.

В настоящее время, благодаря фиксированному курсу, на валютном рынке существует некоторый паритет между экспортом, импортом и возможностью НБУ использовать резервы для удовлетворения спроса на валюту. Безусловно, у Нацбанка больше информации, он видит картину в целом, и определение курса является его прерогативой. Вероятность того, что курс снова будет 27, очень мала. Но позже, когда после победы в страну пойдет поток средств, гривна, возможно, укрепится.