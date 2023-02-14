Налоговая амнистия заканчивается: сколько задекларировали украинцы и что будет, если не подать декларацию

Воспользоваться налоговой амнистией и задекларировать свои активы смогут все, кто когда-либо был или является плательщиком налогов в Украине.

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В Украине 1 марта 2023 завершится кампания налоговой амнистии: возможность граждан добровольно задекларировать имущество, деньги и активы, за которые не платились налоги, происхождение которых люди невозможно четко объяснить. Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Добровольному декларированию подлежат любые активы физического лица, полученные за счет доходов, из которых до 1 января 2021 года не были уплачены или уплачены не в полном объеме налоги и сборы. Кампания стартовала еще в сентябре 2021 года и должна было продолжаться ровно год, но впоследствии срок подачи деклараций продлили до 1 марта 2023 года.

Декларацию нужно подавать в Государственную налоговую службу лично плательщиками через Электронный кабинет.

Что будет, если не подать декларацию

Тогда Налоговая служба вправе решить, что у такого гражданина Украины есть следующее имущество и средства:

400 тысяч гривен;

квартиры общей площадью до 120 кв. м, или дома – до 240 кв. м;

земельный участок в пределах безвозмездной приватизации;

один автомобиль.

Но поскольку налоговая амнистия — добровольная, украинцы не обязаны декларировать свое имущество и сбережения. Поэтому никакого наказания не предусмотрено.

Что еще можно успеть задекларировать:

валюту (кроме наличных денег);

ценные бумаги;

движимое и недвижимое имущество;

доли в юридических лицах.

Какие условия налогообложения

5% – из денег на счетах в банках, а также из других активов, находящихся в Украине;

9% – из валюты, которая находится в иностранных финучреждениях, а также из других активов за рубежом.

Сколько украинцы уже задекларировали

По данным Государственной налоговой службы, по состоянию на начало января 2023 года сумма амнистированных активов составила 6 миллиардов гривен, из которых государственный бюджет получил 372 миллиона.

Ранее Фокус рассказывал, что украинские преподаватели, которые занимаются репетиторством, но не зарегистрированы как ФОП, должны задекларировать свои доходы и уплатить налог. Также напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об отмене налоговых льгот для игорного бизнеса.