В Украине отменили налоговые льготы для игорного бизнеса: подробности документа

В ОП начали постепенно отменять упрощенное налогообложение для бизнеса во время войны. Президент подписал принятый нардепами законопроект.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об отмене налоговых льгот для игорного бизнеса. Об этом сообщил автор законопроекта народный депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

С этого момента игорный бизнес не может пребывать в упрощенной системе налогообложения, и все благодаря законопроекту, который был опубликован на сайте парламента.

"На 19-й день мой законопроект о лишении игорного бизнеса налоговых льгот наконец-то подписан президентом. Норма вступает в силу через один день после публикации", – написал Железняк в социальных сетях.

Упрощенная система для этой сферы бизнеса действовала с апреля 2022 года, когда депутаты поддержали поправку для оплаты лишь 2% единого налога от оборота игорному бизнесу.

В такой способ практически за год снизились отчисления в государственный бюджет, и негативно сказалось на экономики. До перехода эти компании платили в среднем 200 000 грн налогов в день, после – до 23 000 грн. Сейчас же, после отмены льгот, бюджет Украины вновь будет пополняться на довоенном уровне.

Напомним, что Министерство финансов разработало законопроект об отмене ряда налоговых льгот для бизнеса, которые были введены в первые месяцы полномасштабной войны.

Также, Фокус отмечал, что в Украине до 1 марта 2023 года идет кампания налоговой амнистии. Добровольному декларированию подлежат любые активы физического лица, полученные за счет доходов, из которых до 1 января 2021 года не были уплачены или уплачены не в полном объеме налоги и сборы.