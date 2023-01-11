Выйти из тени до марта: кому в Украине нужно декларировать доходы в 2023 году

В Украине до 1 марта 2023 года идет кампания налоговой амнистии: доступно добровольное декларирование активов физлиц, по которым не были уплачены налоги до 1 января 2021 года.

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Налоговая амнистия в Украине продлится до 1 марта 2023 года. Добровольному декларированию подлежат любые активы физического лица, полученные за счет доходов, из которых до 1 января 2021 года не были уплачены или уплачены не в полном объеме налоги и сборы. Об этом Фокусу рассказала Наталия Бута, главный бухгалтер юридической компании GLS.

"Это декларирование предусматривает уплату сбора и осуществляется исключительно по желанию гражданина", — отметила Наталия Бута.

По ее словам, воспользоваться декларированием могут:

физические лица – резиденты, в том числе самозанятые лица;

физические лица, не являющиеся резидентами, но являющиеся резидентами на дату получения (приобретения) объектов декларирования или на дату начисления (получения) доходов, за счет которых были получены (приобретены) объекты декларирования и которые в соответствии с Налоговым кодексом являются ли налогоплательщиками.

Что именно вносится в декларацию:

валютные ценности (банковские металлы, кроме не размещенных на счетах, национальная валюта (гривна) и иностранная валюта, кроме средств в наличной форме, и права денежного требования (в том числе депозит (вклад), средства в займе у третьих лиц);

недвижимое имущество (недвижимость в Украине и за рубежом; объекты незавершенного строительства);

движимое имущество (транспортные средства и другие самоходные машины и механизмы), другое ценное движимое имущество;

ценные бумаги и корпоративные права (ценные бумаги; доли (паи) в имуществе юридических лиц, акции, корпоративные права в иные, чем ценные бумаги, форме; финансовые инструменты);

денежные активы (денежные средства, банковские металлы на счетах в Украине и за рубежом; права требования на суммы задолженности по ссудам, подтвержденные договорами).

"При этом, в случае декларирования средств в национальной и иностранной валютах в наличной форме и/или банковских металлах, декларант до представления декларации должен разместить их на текущих счетах со специальным режимом использования в банках Украины", — говорит Наталия Бута.

[ + – ] Наличные не являются предметом декларирования - их в декларации можно указать только после внесения на банковский счет Фото: Flickr

Наталия Бута сообщила, что для граждан, получающих доходы, стандартные ставки налогообложения составляют:

18% – налог с доходов физических лиц;

1,5% – военный сбор;

"В рамках налоговой амнистии ставки сбора доходов значительно ниже обычной, а именно: 2,5% — ставка сбора при приобретении государственных облигаций со сроком обращения более 365 дней; 5% – ставка сбора для валютных ценностей, банковских металлов, движимого и недвижимого имущества, размещенных на территории Украины; 9% – ставка сбора для валютных ценностей, размещенных за пределами Украины", — отметила Наталия Бута.

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Эксперт подчеркнула: декларант может выбрать оплату тремя равными частями. В таком случае, в случае подачи декларации после 31 августа 2022 года, оплата производится:

первый платеж – в течение 30 календарных дней с даты подачи декларации;

второй платеж – до 1 мая 2024 года;

третий платеж – до 1 мая 2025 года.

Ранее Фокус писал, что сумма амнистированных активов с 1 сентября 2021 года превысила 6 млрд грн, а сумма сбора в бюджет составляет 372 млн грн.

Как сообщалось, законопроект о налоговой амнистии №5153, внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским, Верховная Рада приняла 15 июня 2021 года.