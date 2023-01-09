Налоговая амнистия: сколько задекларировали украинцы во время войны (фото)

Даже во время войны украинцы активно декларировали свои активы в рамках кампании налоговой амнистии. Так, с 24 февраля 2022 года было подано 430 деклараций на сумму более 3,74 млрд. грн.

Related video

Сумма амнистированных активов с 1 сентября 2021 года, когда в Украине объявили о старте кампании по добровольному декларированию средств, превысила 6 млрд грн, а сумма сбора в бюджет составляет 372 млн грн. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

[ + – ] В Украине продолжает действовать налоговая амнистия для бизнеса

При этом, по информации политика, с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, в рамках кампании налоговой амнистии было подано 430 деклараций на сумму более 3,74 млрд грн.

"С началом войны украинцы активно продолжили выводить свои активы "из тени". С 24 февраля в рамках кампании налоговой амнистии было подано 430 деклараций на сумму более 3,74 млрд грн, сумма сбора в бюджет составила 239,1 млн грн", – сказано в сообщении Гетманцева.

Налоговая амнистия: что это значит

Декларирование доходов в рамках налоговой амнистии — добровольная процедура, которая будет действовать до марта 2023 года. При этом следует понимать, что налоговая амнистия — это последняя возможность для физических лиц сделать легальным свое состояние и избежать ответственности за уклонение от уплаты налогов.

В частности, это касается лиц, получавших зарплату "в конверте", осуществлявших предпринимательскую деятельность без уплаты налогов, утаивших от налогообложения иностранные доходы и т. д.

Напомним, согласно условиям налоговой амнистии, украинцы могут задекларировать недвижимость, валюту, авто и другие ценные вещи. В результате поданной декларации физлицу придется заплатить разовый налог в размере от 2,5% до 9%.

К слову, еще в январе 2022 года глава Бюджетного комитета Юрий Аристов в интервью Фокусу раскритиковал идею налоговой амнистии заявив, что "крупный бизнес уже адаптировался к существующим условиям с точки зрения прозрачности, а другие компании до сих пор продолжают работать в черной зоне".

"Целевая аудитория данного новшества не готова воспринимать изменения. Есть мнение, что нужно было сначала завершить все задекларированные изменения в судебной системе, чтобы у бизнеса не было опасений, что декларирование приведет к скрытому давлению", — отметил Аристов.

Также Фокус рассказывал, когда в Украине хотят отменить льготную систему налогов для бизнеса, которую ввели в первые месяцы полномасштабной войны.