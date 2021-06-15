Налоговая амнистия и нулевая декларация: кто сможет декларировать активы и какой размер налога
По словам авторов законопроекта, документ направлен на детенизацию украинской экономики.
Верховная Рада Украины во втором чтении утвердила законопроект о введении "нулевой декларации".
Об этом говорится на сайте Парламента.
"Налоговая амнистия" в Украине была поддержана 243 народными депутатами.
После утверждения закона "нулевая декларация" не будет доступна для заполнения следующим категориям украинцев:
- несовершеннолетним лицам;
- тем, кто ограничен в дееспособности;
- публичным деятелям;
- лицам, находящимся под санкциями.
Все остальные украинцы могут задекларировать недвижимость, валюту, авто и другие ценные вещи, которые скрывали от налогов. Для прохождения "налоговой амнистии" и легализации имущества гражданам нужно будет оплатить разовый налог в размере от 2,5% до 9%.
"Нулевая декларация" 2021 подразумевает декларирование активов, недвижимости, валюты и денег, которые были заработаны на территории Украины и с которых не заплатили налог в бюджет до 1 января 2021 года:
- валюта, находящаяся в украинских банках: 5% налога (6%, если требуется рассрочка платежа на три года);
- валюта, находящаяся за пределами Украины: 9% налога (11,5% в случае рассрочки платежа на три года);
- недвижимость, движимое имущество, корпоративные права: 9% налога (11,5% с рассрочкой платежа на три года);
- облигациия внутреннего госзайма (ОВГЗ): 2,5% налога (3%, если есть необходимость рассрочки платежа на три года).
"Налоговая амнистия" для физических лиц не подразумевает декларирование:
- заработанных средств с помощью преступлений;
- если валюта хранится в виде наличных средств, а не на счету в банке;
- активов, которые зарегистрированы на территории России.
"Нулевая декларация" для физических лиц должна содержать следующее:
- ФИО, налоговый номер декларанта
- информация об объекте декларирования
- определенная декларантом в национальной валюте база для начисления сбора с однократного (специального) добровольного декларирования (стоимость необходимо подтвердить копиями соответствующих документов);
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