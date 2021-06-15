Налоговая амнистия и нулевая декларация: кто сможет декларировать активы и какой размер налога

По словам авторов законопроекта, документ направлен на детенизацию украинской экономики.

Верховная Рада Украины во втором чтении утвердила законопроект о введении "нулевой декларации".

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Об этом говорится на сайте Парламента.

"Налоговая амнистия" в Украине была поддержана 243 народными депутатами.

После утверждения закона "нулевая декларация" не будет доступна для заполнения следующим категориям украинцев:

несовершеннолетним лицам;

тем, кто ограничен в дееспособности;

публичным деятелям;

лицам, находящимся под санкциями.

Все остальные украинцы могут задекларировать недвижимость, валюту, авто и другие ценные вещи, которые скрывали от налогов. Для прохождения "налоговой амнистии" и легализации имущества гражданам нужно будет оплатить разовый налог в размере от 2,5% до 9%.

"Нулевая декларация" 2021 подразумевает декларирование активов, недвижимости, валюты и денег, которые были заработаны на территории Украины и с которых не заплатили налог в бюджет до 1 января 2021 года:

валюта, находящаяся в украинских банках: 5% налога (6%, если требуется рассрочка платежа на три года);

5% налога (6%, если требуется рассрочка платежа на три года); валюта, находящаяся за пределами Украины : 9% налога (11,5% в случае рассрочки платежа на три года);

9% налога (11,5% в случае рассрочки платежа на три года); недвижимость, движимое имущество, корпоративные права: 9% налога (11,5% с рассрочкой платежа на три года);

облигациия внутреннего госзайма (ОВГЗ): 2,5% налога (3%, если есть необходимость рассрочки платежа на три года).

"Налоговая амнистия" для физических лиц не подразумевает декларирование:

заработанных средств с помощью преступлений;

если валюта хранится в виде наличных средств, а не на счету в банке;

активов, которые зарегистрированы на территории России.

"Нулевая декларация" для физических лиц должна содержать следующее:

ФИО, налоговый номер декларанта

информация об объекте декларирования

определенная декларантом в национальной валюте база для начисления сбора с однократного (специального) добровольного декларирования (стоимость необходимо подтвердить копиями соответствующих документов);

Ранее Фокус сообщал, что Владимир Зеленский ветировал закон, ослабляющий ответственность за недостоверное декларирование. Глава государства вернул в Раду закон со своими правками, поскольку ответственность за внесение недостоверных данных о декларировании должна быть более суровой.

Ранее Фокус рассказывал, что Рада поддержала штрафы и тюремные сроки для чиновников за ложь в декларациях. К ответственности за неправдивое декларирование будут привлекать лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.