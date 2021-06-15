Зеленский ветировал закон, который ослабляет ответственность за недостоверное декларирование

При принятии закона депутаты внесли в него лазейки и ослабление ответственности для недобросовестных чиновников.

Президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон, касающийся ответственности за декларирование недостоверной информации и непредоставление информации субъектом декларирования (законопроект № 4651)

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Парламент принял закон 3 июня, а 8 июня он был направлен на подпись президенту.

Сразу после принятия закона Зеленский сказал, что наложит на него вето. Это связано с внесенными перед голосование в закон поправками, которые ослабляют ответственность чиновников и позволяют им укрывать имущество от декларирования.

"Подписание закона в проголосованном в Верховной Раде виде невозможно. Это не то, чего ожидают украинцы, и не то, что им обещал я, внося этот законопроект", – подчеркнул Зеленский.

В частности, депутаты изменили подходы к декларированию активов во владении членов семьи декларанта. Это даст возможность им не указывать в декларациях имущество, которым владеют или пользуются их родственники, если те не предоставили информацию о нем. Сейчас же такие активы подлежат обязательному декларированию в части тех сведений, которые известны или должны быть известны чиновнику.

Правка депутатов позволила бы недобросовестному декларанту переписывать имущество, например, на жену, которая, по его словам, отказывается предоставить ему информацию об этом имуществе, поэтому он не может декларировать его.

Другая правка заменяла лишение свободы за умышленное непредставление декларации на ограничение свободы.

"Уголовная ответственность за непредставление декларации и внесение в нее заведомо недостоверных сведений должна быть достаточно суровой и предусматривать возможность назначения наказания в виде лишения свободы", – подчеркнул Зеленский.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) призывало Зеленского наложить вето на этот закон о декларировании.

Вернув закон в парламент, президент приложил к нему свои замечания. Теперь Рада должна повторно рассмотреть законопроект. Она может либо конституционным большинством (не менее 300 голосов) отклонить предложения президента, либо проголосовать за скорректированный законопроект, приняв его 226-ю голосами.

Напомним, 4 марта Зеленский наложил вето на закон (законопроект № 3450), который определяет порядок работы Единого портала сообщений обличителей коррупции.

В октябре прошлого года президент вернул в Раду закон "Об электронных коммуникациях" (законопроект № 3014). Он считает, что недостатки усложняют применение закона на практике, а отдельные его положения невозможно реализовать.