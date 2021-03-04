Зеленский наложил вето на закон о портале сообщений обличителей коррупции

Глава государства считает, что в законе не указаны меры, направленные на защиту прав обличителей коррупции.

Президент Владимир Зеленский наложил вето на закон (законопроект № 3450), который определяет порядок работы Единого портала сообщений обличителей. Закон был принят Верховной Радой 4 февраля.

Зеленский отметил, что закон предлагает вносить обличителей коррупции в Единый реестр, но при этом не предусмотрено никакой защиты их прав. "Мы должны защитить разоблачителей, изменить подход с точки зрения их безопасности, как в цивилизованных странах", – пояснил президент.

Он отметил, что цели обработки данных об обличителях законом не определяются, не регулируются также вопросы объема данных, которые будут вноситься в Единый портал. Не определен порядок защиты таких данных, случаи, основания и круг лиц, которым будет предоставляться доступ к ним.

"Такой подход не соответствует Конституции Украины, согласно которой не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека, а также закону "О защите персональных данных", – говорится в сообщении Офиса президента.

Напомним, что законопроект № 3450 определяет порядок работы Единого портала сообщений обличителей. Это базы данных, в которую должны вноситься сообщенная обличителями информация о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также информация о лицах, которые имеют статус обличителей, и информация о состоянии и результатах рассмотрения их сообщений.

С этим порталом смогут в круглосуточном свободном режиме работать как обличители, так и службы предотвращения коррупции в различных органах.

С 1 января 2020 года в Украине вступил в силу закон об обличителях коррупции. Среди прочего он вводит право обличителей на вознаграждение. Оно гарантируется, если взятка или нанесенный государству ущерб в 5000 и более раз превышают прожиточный минимум для трудоспособных лиц, то есть фактически превышает 10 млн грн.

Размер вознаграждения определяет суд в пределах 10% от взятки или нанесенного ущерба. В то же время оно не может превышать 3000 минимальных заработных плат.

Закон освобождает обличителей коррупции от юридической ответственности за сообщения о возможных фактах коррупции, если они оказались ложными. Сообщения можно подавать анонимно. Такие сигналы подлежат рассмотрению, если они касаются конкретного человека, а также содержат данные, которые могут быть проверены.

Напомним, в 2020 году только СБУ разоблачила 536 коррупционных преступлений. Их участниками были чиновники категорий "А" и "Б". Из 90 уголовных производств с чиновниками 64 получили подозрения в совершении преступлений. Для сравнения, в 2029 году таких дел было 36. Все они так или иначе связаны с вымогательством взяток.