Более 80 ОПГ и 500 коррупционных дел. В СБУ отчитались о результатах работы за 2020

Одним из наиболее резонансных дел стало обезвреживание ОПГ "Князя", которая занималась рейдерством в трех областях Украины.

Наиболее частый вид деятельности ОПГ был связан с наркотиками (30 группировок) и корыстно-насильственные преступления (18 группировок), — сообщает пресс-служба СБУ.

В пресс-службе отмечают, что эффективность противодействиям национальной безопасности, которые связаны с деятельностью ОПГ, выросла почти в 2 раза. В 2019 таких ОПГ было 47. В нынешнем году – 81.

Среди вызвавших резонанс в обществе стало прекращение деятельности финансовой пирамиды. Ее организаторы успели присвоить себе более 250 млн долларов. Инвесторами в пирамиду было более 600 тысяч человек (скорее всего, речь идет о B2B Jewelry, которая до недавнего времени активно развивалась в Украине).

17 разоблаченных ОПГ были с участием должностных лиц разного уровня. В Луганской области задержали руководство территориального органа Госгеокадастра. В прошлом году также открыли дело по поводу присвоения 11 млн гривен на строительстве казарм военнослужащими ВСУ. К 7 ОПГ были причастны правоохранители и военные. 6 организованных преступных группировок занимались незаконной миграцией.

Отдельно отмечается работа СБУ с коррупционными преступлениями. За год работы было разоблачено 536 таких случаев. Среди них чиновники уровня категории "А" и "Б". Из 90 уголовных производств с чиновниками 64 получили подозрения в совершении преступлений. Для сравнения, в прошлом году таких дел было 36. Все они так или иначе связаны с вымоганием взяток за разные преференции.

По материалам СБУ было начато 1218 досудебных расследований, в которых подозревается 1763 человека. За 2020 год было осуждено 379 человек, а 41 представителю криминального мира запрещен въезд в Украину.

Напомним, сотрудниками СБУ за 2020 год было задержано 11 агентов спецслужб РФ.