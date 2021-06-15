Зеленський ветував закон, який послаблює відповідальність за недостовірне декларування

При ухваленні закону депутати внесли в нього лазівки й ослаблення відповідальності для несумлінних чиновників.

Президент Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями закон, що стосується відповідальності за декларування недостовірної інформації та ненадання інформації суб'єктом декларування (законопроект №4651).

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Парламент ухвалив закон 3 червня, а 8 червня він був направлений на підпис президенту.

Відразу після ухвалення закону Зеленський сказав, що накладе на нього вето. Це пов'язано з внесенням перед голосуванням у закон поправок, які послаблюють відповідальність чиновників і дозволяють їм приховувати майно від декларування.

"Підписання закону в проголосованому у Верховній Раді вигляді неможливо. Це не те, чого очікують українці, і не те, що їм обіцяв я, вносячи цей законопроект", — підкреслив Зеленський.

Зокрема, депутати змінили підходи до декларування активів у володінні членів сім'ї декларанта. Це дасть можливість їм не вказувати в деклараціях майно, яким володіють або користуються їхні родичі, якщо ті не надали інформацію про нього. Зараз же такі активи підлягають обов'язковому декларуванню в частині тих відомостей, які відомі або повинні бути відомі чиновнику.

Виправлення депутатів дозволило б недобросовісному декларанту переписувати майно, наприклад, на дружину, яка, за його словами, відмовляється надати йому інформацію про це майно, тому він не може декларувати його.

Інша правка заміняла позбавлення волі за умисне неподання декларації на обмеження свободи.

"Кримінальна відповідальність за неподання декларації та внесення до неї завідомо недостовірних відомостей повинна бути досить суворою і передбачати можливість призначення покарання у вигляді позбавлення волі", — підкреслив Зеленський.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАПКА) закликало Зеленського накласти вето на цей закон про декларування.

Повернувши закон у парламент, президент доклав до нього свої зауваження. Тепер Рада повинна повторно розглянути законопроект. Вона може або конституційною більшістю (понад 300 голосів) відхилити пропозиції президента, або проголосувати за скоригований законопроект, ухваливши його 226-ма голосами.

Нагадаємо, 4 березня Зеленський наклав вето на закон (законопроект № 3450), який визначає порядок роботи Єдиного порталу повідомлень викривачів корупції.

У жовтні минулого року президент повернув у Раду закон "Про електронні комунікації" (законопроект № 3014). Він вважає, що недоліки ускладнюють застосування закону на практиці, а окремі його положення неможливо реалізувати.