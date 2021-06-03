Рада поддержала штрафы и тюремные сроки для чиновников за ложь в декларациях

В документе сказано, что к ответственности будут привлекать лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Верховная Рада во втором чтении утвердила законопроект №4651 о введении уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

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Об этом говорится на сайте Парламента.

Законопроект №4561 поддержали 307 парламентариев.

Авторы предлагают документом внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс.

Законопроект о лжи в декларациях предусматривает новые штрафы и тюрьму для чиновников:

Умышленное внесение недостоверных сведений в декларацию, которые превышают 500-2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (1,135 млн грн – 4,54 млн грн) – штраф от 51 тысячи до 68 тысяч. Либо за это же нарушение могут быть общественные работы на срок от 150 до 240 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Ложь в декларациях на сумму от 4,54 млн грн предусматривает штраф от 68 до 85 тысяч, общественные работы (150-240 часов) либо ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Умышленное непредоставление декларации наказывается штрафом от 42,5 до 51 тыс. грн. Сперва авторы законопроекта хотели ввести за это нарушение и тюремный срок, но заменили санкцию на ограничение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Стоит отметить, что ранее максимальный штраф за ложь в декларациях составлял 51 тыс. грн.

Ранее Фокус рассказывал, что КСУ признал неконституционным доступ граждан к декларациям и информации о доходах, расходах и имуществе как себя, так и всех лиц, получающих зарплату за счет налогов Украины.

Также Фокус сообщал, что решение КСУ об отмене антикоррупционных полномочий НАПК и уголовной ответственности за недостоверное декларирование может повлечь за собой временную отмену безвизового режима для украинцев.