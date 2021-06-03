Рада підтримала штрафи і тюремні терміни для чиновників за брехню в деклараціях

У документі сказано, що до відповідальності залучатимуть осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроект №4651 про введення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування.

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Про це йдеться на сайті Парламенту.

Законопроект №4561 підтримали 307 парламентаріїв.

Автори пропонують документом внести зміни в Кодекс України про адміністративні правопорушення та Кримінальний кодекс.

Законопроект про брехню в деклараціях передбачає нові штрафи і в'язницю для чиновників:

умисне внесення недостовірних відомостей в декларацію, які перевищують 500-2 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (1,135 млн грн — 4,54 млн грн) — штраф від 51 тисячі до 68 тисяч. Або за це ж порушення можуть бути громадські роботи терміном від 150 до 240 годин, або обмеження волі терміном до двох років із позбавленням права обіймати певні посади терміном до трьох років;

брехня в деклараціях на суму від 4,54 млн грн передбачає штраф від 68 до 85 тисяч, громадські роботи (150-240 годин) або обмеження волі терміном до двох років, або позбавлення волі на той самий термін із позбавленням права обіймати певні посади терміном до трьох років;

умисне неподання декларації карається штрафом від 42,5 до 51 тис. грн. Спершу автори законопроекту хотіли ввести за це порушення і тюремний термін, але замінили санкцію на обмеження свободи терміном до двох років із позбавленням права обіймати певні посади терміном до трьох років.

Варто зазначити, що раніше максимальний штраф за брехню в деклараціях становив 51 тис. грн.

Раніше Фокус розповідав, що КСУ визнав неконституційним доступ громадян до декларацій та інформації про доходи, витрати і майно як себе, так і всіх осіб, які отримують зарплату за рахунок податків України.

Також Фокус повідомляв, що рішення КСУ про скасування антикорупційних повноважень НАПКА та кримінальної відповідальності за недостовірне декларування може спричинити тимчасове скасування безвізового режиму для українців.