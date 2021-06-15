Податкова амністія і нульова декларація: хто зможе декларувати активи і який розмір податку

За словами авторів законопроекту, документ спрямований на детінізацію української економіки.

Верховна Рада України у другому читанні затвердила законопроект про введення "нульової декларації".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Про це йдеться на сайті Парламенту.

"Податкова амністія" в Україні була підтримана 243 народними депутатами.

Після затвердження закону "нульова декларація" не буде доступна для заповнення таким категоріям українців:

неповнолітнім особам;

тим, хто обмежений у дієздатності;

публічним діячам;

особам, які перебувають під санкціями.

Уся решта українців може задекларувати нерухомість, валюту, авто та інші цінні речі, які приховували від податків. Для проходження "податкової амністії" і легалізації майна громадянам потрібно буде сплатити разовий податок у розмірі від 2,5% до 9%.

"Нульова декларація" 2021 має на увазі декларування активів, нерухомості, валюти і грошей, які були зароблені на території України і з яких не заплатили податок до бюджету до 1 січня 2021 року:

валюта, що перебуває в українських банках: 5% податку (6%, якщо потрібна розстрочка платежу на три роки);

валюта, що перебуває за межами України: 9% податку (11,5% у разі розстрочки платежу на три роки);

9% податку (11,5% у разі розстрочки платежу на три роки); нерухомість, рухоме майно, корпоративні права: 9% податку (11,5% з розстрочкою платежу на три роки);

облігації внутрішньої держпозики (ОВДП): 2,5% податку (3%, якщо є необхідність розстрочки платежу на три роки).

"Податкова амністія" для фізичних осіб не має на увазі декларування:

зароблених коштів за допомогою злочинів;

якщо валюта зберігається у вигляді готівкових коштів, а не на рахунку в банку;

активів, які зареєстровані на території Росії.

"Нульова декларація" для фізичних осіб повинна містити:

ПІБ, податковий номер декларанта

Інформація про об'єкт декларування

Визначена декларантом у національній валюті база для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування (вартість необхідно підтвердити копіями відповідних документів);

Раніше Фокус повідомляв, що Володимир Зеленський ветував закон, що послабляє відповідальність за недостовірне декларування. Глава держави повернув у Раду закон зі своїми правками, оскільки відповідальність за внесення недостовірних даних про декларування повинна бути суворішою.

Раніше Фокус розповідав, що Рада підтримала штрафи і тюремні терміни для чиновників за брехню в деклараціях. До відповідальності за неправдиве декларування будуть залучати осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.