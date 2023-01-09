Податкова амністія: скільки задекларували українці під час війни (фото)

Навіть під час війни українці активно декларували свої активи в межах кампанії податкової амністії. Так, із 24 лютого 2022 року було подано 430 декларацій на суму понад 3,74 млрд грн.

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Сума амністованих активів із 1 вересня 2021 року, коли в Україні оголосили про старт кампанії з добровільного декларування коштів, перевищила 6 млрд грн, а сума збору до бюджету становить 372 млн грн. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

[ + – ] В Україні продовжує діяти податкова амністія для бізнесу

При цьому, за інформацією політика, з 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, в межах кампанії податкової амністії було подано 430 декларацій на суму понад 3,74 млрд грн.

"З початком війни українці активно продовжили виводити свої активи "з тіні". З 24 лютого в межах кампанії податкової амністії було подано 430 декларацій на суму понад 3,74 млрд грн, сума збору до бюджету становила 239,1 млн грн", — сказано у повідомленні Гетманцева.

Податкова амністія: що це означає

Декларування доходів у межах податкової амністії — добровільна процедура, яка діятиме до березня 2023 року. При цьому варто розуміти, що податкова амністія — це остання можливість для фізичних осіб зробити легальними свої статки та уникнути відповідальності за ухилення від сплати податків.

Зокрема, це стосується осіб, які отримували зарплату "у конверті", здійснювали підприємницьку діяльність без сплати податків, приховані від оподаткування іноземні доходи тощо.

Нагадаємо, згідно з умовами податкової амністії, українці можуть задекларувати нерухомість, валюту, авто й інші цінні речі. Унаслідок поданої декларації фізособі доведеться сплатити разовий податок у розмірі від 2,5 до 9%.

До речі, ще в січні 2022 року голова Бюджетного комітету Юрій Арістов в інтерв'ю Фокусу розкритикував ідею податкової амністії, заявивши, що "великий бізнес уже адаптувався до наявних умов із точки зору прозорості, а інші компанії досі продовжують працювати в чорній зоні".

"Цільова аудиторія цієї нововведення не готова сприймати зміни. Є думка, що потрібно було спочатку завершити всі задекларовані зміни в судовій системі, щоб бізнес не мав побоювань, що декларування призведе до прихованого тиску", — зазначив Аристов.

Також Фокус розповідав, коли в Україні хочуть скасувати пільгову систему податків для бізнесу, яку запровадили у перші місяці повномасштабної війни.