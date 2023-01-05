Бізнесу на замітку: коли в Україні збираються повернути довоєнні податки

Скасування пільгової системи для бізнесу забезпечить виконання Україною зобов'язань у межах Меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ для збільшення податкових надходжень у 2023 році.

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Міністерство фінансів розробило законопроєкт про скасування низки податкових пільг для бізнесу, запроваджених у перші місяці повномасштабної війни. Про це повідомляється на сайті міністерства.

У документі сказано, що податкові пільги мають діяти до припинення чи скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, але не пізніше від 1 липня 2023 року. Це стосується таких пільг:

можливості для ФОПів та юросіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки у розмірі 2% від суми доходу;

можливості для ФОПів І та ІІ груп не сплачувати єдиний податок;

мораторію для проведення документальних перевірок;

відсутність штрафних санкцій за невикористання касових апаратів (реєстраторів розрахункових операцій);

відсутність штрафних санкцій порушення податкового законодавства.

Навіщо скасовувати пільги

У пресслужбі Мінфіну зазначають, що ухвалення цього законопроєкту є одним із "маяків" МВФ, від виконання якого залежить отримання нової кредитної програми. У межах співробітництва з фондом Україна також зобов'язалася не лише повернути довоєнне оподаткування, а й не створювати нових пільг чи винятків, які б зменшували податкову базу.

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у грудні 2022 року заявляв, що скасування пільгової системи для бізнесу відбуватиметься поступово, депутати планують розробити тривалий перехідний період, щоб дати можливість підготуватися до скасування пільг.

Зазначимо, що війна стала викликом для українських компаній, але вони справляються. Бізнеси евакуювали співробітників, зберегли зарплати, донатять на ЗСУ та постраждалим від війни. Як бізнес справляється з викликами, читайте у статті Фокусу "Під бомбами. Як працює бізнес в Україні в умовах повномасштабної війни".

Фокус також розповідав, що в Україні може з'явитися податок, надходження від якого надсилатимуть на фінансування Збройних Сил України.