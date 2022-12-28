В Україні може з'явитися ще один податок: як це допоможе ЗСУ (відео)

Необхідність нового податку пояснюється тим, що зараз Україна перебуває у стані війни, яку потрібно фінансувати лише нам.

Related video

В Україні може з'явитися податок, надходження від якого надсилатимуть на фінансування Збройних сил України. Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма.

Він нагадав, що оборона України фінансується за рахунок платників податків. Із початку повномасштабної війни суми надходжень становлять близько половини коштів державного бюджету.

"Тому розглядатимемо питання запровадження певного податку на Збройні сили, формулу його проговорюємо, аналізуємо зараз. Але будь-який платник має розуміти, що кожна гривня, яку він не заплатив, — це кошти, які були забрані в наших військових", — розповів Ростислав Шурма.

Водночвас ще 2014 року в Україні було запроваджено спеціальний військовий збір — податок на фінансування ЗСУ в розмірі 1,5% від зарплати. Цим податком оподатковуються доходи фізосіб на території України.

Українцям планують повернути довоєнні податки

Ідеться про пільгову систему оподаткування, в межах якої бізнесу дозволили платити лише 2% від доходу замість довоєнних 5%. Причина: вимога міжнародних партнерів, зокрема, МВФ. Крім того, в межах співпраці з фондом Україна зобов'язалася не лише повернути довоєнне оподаткування, а й не створювати нових пільг чи винятків, які б зменшували податкову базу.

За словами голови податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, традиційну плату єдиного податку в Україні можуть повернути до середини 2023 року.

Скасування пільгової системи для бізнесу відбуватиметься поступово, депутати планують розробити тривалий перехідний період, щоб надати можливість підготуватися до скасування пільг.

Нагадаємо, на початку грудня 2022 року повідомлялося, що український бізнес на час воєнного стану можуть звільнити від обов'язку працевлаштовувати людей із інвалідністю. Як пояснив голова податкового комітету Данило Гетманцев, відповідальність за утримання людей із інвалідністю під час війни може перебрати на себе держава.

Також Фокус писав, що у Верховній Раді з'явився законопроєкт, який передбачає передачу банкам функції податкових агентів підприємців-фізособ третьої групи.