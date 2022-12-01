В Україні можуть скасувати важливу умову для бізнесу: що пропонує держава

За словами голови податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, бізнес у нестабільний для країни час фактично є додатковим податком, тому держава також має допомогти компаніям.

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Український бізнес на час воєнного стану може звільнити від обов'язку працевлаштовувати людей з інвалідністю. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова податкового комітету Данило Гетманцев.

За його словами, відповідальність за утримання людей з інвалідністю під час війни може взяти держава. А ось бізнес у нестабільний для країни час фактично є додатковим податком.

"До сьогодні, попри війну, на бізнес покладається обов'язок створення та утримання робочих місць для осіб з інвалідністю. За невиконання — покладено штраф", — розповів нардеп.

Відповідно до закону, підприємства щорічно сплачують санкції у розмірі середньої річної заробітної плати (для підприємств, на яких 4% робочих місць призначені для чи з інвалідністю) або половину середньої річної заробітної плати (для підприємств, на яких працює до 15 осіб) за кожне не зайняте, але призначене для людей з інвалідністю місце.

Зазначимо, що війна стала викликом для українських компаній, але вони справляються. Бізнеси евакуювали співробітників, зберегли зарплати, донатять на ЗСУ та постраждалим від війни. Як бізнес справляється з викликами, читайте у статті Фокусу "Під бомбами. Як працює бізнес в Україні в умовах повномасштабної війни".

Детальніше про проблеми, з якими стикаються підприємці через часті блекаути, читайте у новому огляді Фокусу "Генератор на допомогу. Як магазини та ресторани рятуються від регулярних відключень електроенергії".