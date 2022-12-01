В Украине могут отменить важное условие для бизнеса: что предлагает государство

По словам главы налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, бизнес в нестабильное для страны время фактически является дополнительным налогом, поэтому государство тоже должно помочь компаниям.

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Украинский бизнес на время военного положения могут освободить от обязанности трудоустраивать людей с инвалидностью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава налогового комитета Даниил Гетманцев.

По его словам, ответственность за содержание людей с инвалидностью во время войны может перебрать государство. А вот бизнес в нестабильное для страны время фактически является дополнительным налогом.

"До сегодняшнего дня, несмотря на войну, на бизнес возлагается обязанность создания и содержания рабочих мест для лиц с инвалидностью. За невыполнение — положен штраф", — рассказал нардеп.

Согласно закону, предприятия ежегодно платят санкции в размере средней годовой заработной платы (для предприятий, на которых 4% рабочих мест предназначены для ли с инвалидностью) или половину средней годовой заработной платы (для предприятий, на которых работает до 15 человек) за каждое не занятое, но предназначенное для людей с инвалидностью место.

Отметим, что война стала вызовом для украинских компаний, но они справляются. Бизнесы эвакуировали сотрудников, сохранили зарплаты, донатят на ВСУ и пострадавшим от войны. Как бизнес справляется с вызовами, читайте в статье Фокуса "Под бомбами. Как работает бизнес в Украине в условиях полномасштабной войны".

Подробнее о проблемах, с которыми сталкиваются предприниматели из-за частых блэкаутов читайте в новом обзоре Фокуса "Генератор в помощь. Как магазины и рестораны спасаются от регулярных отключений электроэнергии".