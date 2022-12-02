Кінець спрощенню: в Україні планують повернути довоєнні податки

Скасування пільгової системи для бізнесу відбуватиметься поступово, депутати планують розробити тривалий перехідний період, щоб надати можливість підготуватися до скасування пільг.

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В Україні збираються скасувати пільгову систему оподаткування, за якою бізнесу дозволялося платити лише 2% від доходу замість довоєнних 5%. Про це пише видання "Економічна правда".

Зазначається, що з моменту введення пільгової системи оподаткування державний бюджет щомісяця недоотримує близько 5 млрд грн. За словами голови податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, традиційну плату єдиного податку в Україні можуть повернути до середини 2023 року.

"Чекаємо на позицію уряду, але багато говорить про те, що пільга буде скасована із середини 2023 року", — зазначив він.

Водночас скасування пільгової системи для бізнесу відбуватиметься поступово, депутати планують розробити тривалий перехідний період, щоб надати можливість підготуватися до скасування пільг. Насамперед пільги скасують для грального бізнесу: законопроєкт у першому читанні вже був підтриманий ВР, загалом за документ можуть проголосувати ще до кінця 2022 року.

Чому держава скасовує пільги для бізнесу

Необхідність скасування пільги обумовлена, наприклад, тим, що згодом вона більше шкодила, пише "Економічна правда". Як і в разі скасування податків із імпорту, пільгова спрощена система деформувала конкурентне середовище: вигідну користь отримував бізнес, який не дуже його потребував.

"Податки з обігу, якщо вони використовуються не лише мікробізнесом, як це було за останні 20 років, а й середнім і великим, спотворюють конкуренцію та сприяють виникненню вертикально інтегрованих монополій", — розповідає координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетьман.

Ще одна причина, чому влада хоче скасувати пільги, — вимога міжнародних партнерів, зокрема МВФ. Крім того, в межах співпраці з фондом Україна зобов'язалася не лише повернути довоєнне оподаткування, а й не створювати нових пільг чи винятків, які б зменшували податкову базу.

Зрештою, якщо не скасувати пільги, то міжнародним партнерам буде важко пояснити, чому Україна, потребуючи мільярди доларів для фінансування своїх витрат, не збирає хоча б частину необхідної суми самостійно.

Раніше повідомлялося, що український бізнес на час воєнного стану можуть звільнити від обов'язку працевлаштовувати людей із інвалідністю. За словами голови податкового комітету Данила Гетманцева, відповідальність за утримання людей із інвалідністю під час війни може перебрати на себе держава.

Зазначимо, що війна стала викликом для українських компаній, але вони справляються. Бізнеси евакуювали співробітників, зберегли зарплати, донатять на ЗСУ та постраждалим від війни. Як бізнес справляється з викликами, читайте в статті Фокусу "Під бомбами. Як працює бізнес в Україні в умовах повномасштабної війни".