Конец "упрощенке": в Украине планируют вернуть довоенные налоги

Отмена льготной системы для бизнеса будет происходить постепенно, депутаты планируют разработать продолжительный переходный период, чтобы дать возможность подготовиться к отмене льгот.

Related video

В Украине собираются отменить льготную систему налогообложения, по которой бизнесу разрешалось платить всего 2% от дохода вместо довоенных 5%. Об этом пишет издание "Экономическая правда".

Отмечается, что с момента ввода льготной системы налогообложения государственный бюджет ежемесячно недополучает около 5 млрд грн. По словам главы налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцев, традиционную оплату единого налога в Украине могут вернуть к середине 2023 года.

"Ждем позицию правительства, но многое говорит о том, что льгота будет отменена с середины 2023 года", – отметил он.

При этом отмена льготной системы для бизнеса будет происходить постепенно, депутаты планируют разработать продолжительный переходный период, чтобы дать возможность подготовиться к отмене льгот. В первую очередь льготы отменят для игорного бизнеса: законопроект в первом чтении уже был поддержан ВР, в целом за документ могут проголосовать еще до конца 2022 года.

Почему государство отменяет льготы для бизнеса

Необходимость отмены льготы обусловлена, например те, что ​ со временем она больше вредила, пишет "Экономическая правда". Как и в случае отмены налогов с импорта, льготная упрощенная система деформировала конкурентную среду: выгодную пользу получал бизнес, который не очень в ней нуждался.

"Налоги с оборота, если они используются не только микробизнесом, как это было за последние 20 лет, но и средним и большим, искажают конкуренцию и способствуют возникновению вертикально интегрированных монополий", – рассказывает координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман.

Еще одна причина, почему власти хотят отменить льготы, – требование международных партнеров, в частности МВФ. Кроме того, в рамках сотрудничества с фондом Украина обязалась не только вернуть довоенное налогообложение, но и не создавать новых льгот или исключений, которые бы уменьшали налоговую базу.

В конце концов, если не отменить льготы, то международным партнерам будет сложно объяснить, почему Украина, нуждаясь в миллиардах долларов для финансирования своих расходов, не собирает хотя бы части необходимой суммы самостоятельно.

Ранее сообщалось, что украинский бизнес на время военного положения могут освободить от обязанности трудоустраивать людей с инвалидностью. По словам главы налогового комитета Даниил Гетманцева, ответственность за содержание людей с инвалидностью во время войны может перебрать на себя государство.

Отметим, что война стала вызовом для украинских компаний, но они справляются. Бизнесы эвакуировали сотрудников, сохранили зарплаты, донатят на ВСУ и пострадавшим от войны. Как бизнес справляется с вызовами, читайте в статье Фокуса "Под бомбами. Как работает бизнес в Украине в условиях полномасштабной войны".