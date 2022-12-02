Конец "упрощенке": в Украине планируют вернуть довоенные налоги
Отмена льготной системы для бизнеса будет происходить постепенно, депутаты планируют разработать продолжительный переходный период, чтобы дать возможность подготовиться к отмене льгот.
В Украине собираются отменить льготную систему налогообложения, по которой бизнесу разрешалось платить всего 2% от дохода вместо довоенных 5%. Об этом пишет издание "Экономическая правда".
Отмечается, что с момента ввода льготной системы налогообложения государственный бюджет ежемесячно недополучает около 5 млрд грн. По словам главы налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцев, традиционную оплату единого налога в Украине могут вернуть к середине 2023 года.
"Ждем позицию правительства, но многое говорит о том, что льгота будет отменена с середины 2023 года", – отметил он.
При этом отмена льготной системы для бизнеса будет происходить постепенно, депутаты планируют разработать продолжительный переходный период, чтобы дать возможность подготовиться к отмене льгот. В первую очередь льготы отменят для игорного бизнеса: законопроект в первом чтении уже был поддержан ВР, в целом за документ могут проголосовать еще до конца 2022 года.
Почему государство отменяет льготы для бизнеса
Необходимость отмены льготы обусловлена, например те, что со временем она больше вредила, пишет "Экономическая правда". Как и в случае отмены налогов с импорта, льготная упрощенная система деформировала конкурентную среду: выгодную пользу получал бизнес, который не очень в ней нуждался.
"Налоги с оборота, если они используются не только микробизнесом, как это было за последние 20 лет, но и средним и большим, искажают конкуренцию и способствуют возникновению вертикально интегрированных монополий", – рассказывает координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман.
Еще одна причина, почему власти хотят отменить льготы, – требование международных партнеров, в частности МВФ. Кроме того, в рамках сотрудничества с фондом Украина обязалась не только вернуть довоенное налогообложение, но и не создавать новых льгот или исключений, которые бы уменьшали налоговую базу.
В конце концов, если не отменить льготы, то международным партнерам будет сложно объяснить, почему Украина, нуждаясь в миллиардах долларов для финансирования своих расходов, не собирает хотя бы части необходимой суммы самостоятельно.
Ранее сообщалось, что украинский бизнес на время военного положения могут освободить от обязанности трудоустраивать людей с инвалидностью. По словам главы налогового комитета Даниил Гетманцева, ответственность за содержание людей с инвалидностью во время войны может перебрать на себя государство.
Отметим, что война стала вызовом для украинских компаний, но они справляются. Бизнесы эвакуировали сотрудников, сохранили зарплаты, донатят на ВСУ и пострадавшим от войны. Как бизнес справляется с вызовами, читайте в статье Фокуса "Под бомбами. Как работает бизнес в Украине в условиях полномасштабной войны".