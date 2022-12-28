В Украине может появиться еще один налог: как это поможет ВСУ (видео)

Необходимость нового налога объясняется тем, что сейчас Украина находится в состоянии войны, которую нужно финансировать только нам.

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В Украине может появиться налог, поступление от которого будут направлять на финансирование Вооруженных сил Украины. Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма в эфире телемарафона.

Он напомнил, что оборона Украины финансируется за счет налогоплательщиков. С начала полномасштабной войны суммы поступлений составляют около половины средств государственного бюджета.

"Поэтому будем рассматривать вопрос введения определенного налога на Вооруженные Силы, формулу его проговариваем, анализируем сейчас. Но любой плательщик должен понимать, что каждая гривна, которую он не заплатил – это средства, которые были изъяты у наших военных", – рассказал Ростислав Шурма.

При этом еще в 2014 году в Украине был введен специальный военный сбор — налог для финансирования ВСУ в размере 1,5% от зарплаты. Этим налогом облагаются доходы физлиц на территории Украины.

Украинцам планируют вернуть довоенные налоги

Речь идет о льготной системе налогообложения, в рамках которой бизнесу разрешили платить всего 2% от дохода вместо довоенных 5%. Причина: требование международных партнеров, в частности МВФ. Кроме того, в рамках сотрудничества с фондом Украина обязалась не только вернуть довоенное налогообложение, но и не создавать новых льгот или исключений, которые бы уменьшали налоговую базу.

По словам главы налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, традиционную оплату единого налога в Украине могут вернуть к середине 2023 года.

Отмена льготной системы для бизнеса будет происходить постепенно, депутаты планируют разработать продолжительный переходный период, чтобы дать возможность подготовиться к отмене льгот.

Напомним, в начале декабря 2022 года сообщалось, что украинский бизнес на время военного положения могут освободить от обязанности трудоустраивать людей с инвалидностью. Как объяснил глава налогового комитета Даниил Гетманцев, ответственность за содержание людей с инвалидностью во время войны может перебрать на себя государство.

Также Фокус писал, что в Верховной раде появился законопроект, который предусматривает передачу банкам функции налоговых агентов предпринимателей-физлиц третьей группы.