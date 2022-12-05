Банк следит за тобой. Как и когда налоговая будет получать сведения о счетах ФОПов

В Верховной раде появился законопроект, который предусматривает передачу банкам функции налоговых агентов предпринимателей-физлиц третьей группы. Что это значит, кому выгодно и приведет ли к раскрытию банковской тайны.

Related video

Народные депутаты всерьез занялись реформами в налоговой сфере. 28 ноября они получили для ознакомления текст законопроекта №8226 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины об особом режиме налогообложения отдельных плательщиков третьей группы единого налога". В пояснительной записке к проекту сказано, что основной целью законопроекта является упростить механизм выполнения налоговых обязанностей физическими лицами – предпринимателями, которые платят единый налог третьей группы без НДС и без найма сотрудников. Фокус выяснил, о чем речь, и чем поможет или, наоборот, навредит предпринимателям новая налоговая инициатива.

Налоги платит банк. Как и зачем со счетов ФОПов будут списывать суммы налогов

Сегодня ФОПы на едином налоге третьей группы сами заботятся о своевременности и полноте уплаты налогов, ведут налоговую отчетность.

"Ведение учета допускается в случайной форме методом помесячного отражения полученных доходов. При этом, ежеквартально — в течение 40 календарных дней, следующих за последним календарным днем отчетного квартала, в органы Государственной налоговой службы по месту налогового адреса подается налоговая декларация, в которой указывается объем полученных доходов и сумма налога, подлежащая уплате, а в течение 10 календарных дней после предельного срока подачи налоговой декларации – должен быть уплачен единый налог. Налоговая декларация подается через электронный кабинет плательщика, а уплата налогов производится на специальные счета", — объяснила процедуру Алена Палий, юрист Stron Legal Services.

Юрист подчеркнула: предприниматели на едином налоге третьей группы должны самостоятельно платить и единый взнос "за себя" в размере не меньше минимального страхового взноса (минимальная зарплата и ставка единого взноса). Такой платеж вносится ежеквартально до 20 числа месяца, следующего по завершению соответствующего квартала. Раз в год ФОП должен отчитаться о размере уплаченных единых взносов.

Однако законопроект №8226 меняет процедуры уплаты налогов ФОПами третьей группы на едином налоге.

"Новые изменения вводят институт налоговых агентов для ФОПов 3 группы в качестве банков. То есть, по поручению ФОПа обслуживающий банк будет самостоятельно рассчитывать и уплачивать единый налог и единый социальный взнос, а также представлять налоговую отчетность. Этой опцией смогут воспользоваться ФОПы 3 группы, которые не используют наемный труд, не являются плательщиком НДС, получают средства исключительно в безналичной форме в пределах разрешенного лимита", — отметил Иван Марынюк, юрист ЮФ "Ильяшев и Партнеры".

По его мнению, в связи с тем, что уплата налога становится заботой банка, ФОПам остается только зарабатывать деньги и не беспокоиться о соблюдении сроков подачи отчетности и уплате налогов. То есть, минимизируется риск возникновения налогового долга.

"За всем будет следить банк. Главное, чтобы на специальном предпринимательском счете были денежные средства", — говорит Марынюк.

Передача банку функции по уплате налогов частично упрощает ФОПам жизнь, но также вносит больше проблем, особенно, если идет возврат денег контрагенту

Итак, проектом закона предлагается ФОПам третьей группы единого налога открыть специальный предпринимательский счет, подать заявление с информацией о счете налоговой и передать банку функцию платежного агента, который будет списывать со счета суммы налогов.

"Банк при зачислении средств на специальный предпринимательский счет плательщика будет удерживать налог с суммы зачисления по соответствующей ставке, установленной законом, и не позднее следующих двух рабочих дней перечислять налог в соответствующий бюджет. За счет средств на специальном предпринимательском счете банк в качестве налогового агента плательщика третьей группы будет платить также и единый взнос. Правда, плательщику нужно будет следить, чтобы на специальном счете по состоянию на первое число отчетного месяца всегда были средства, необходимые для уплаты таких платежей, в противном случае, банк будет вынужден направить в контролирующий орган уведомление об отсутствии необходимых средств на счете, что станет основанием для утраты плательщиком возможности выполнять свои налоговые обязанности в особом упрощенном порядке", — объяснила Алена Палий.

[ + – ] Обязанность подавать отчетность никуда не исчезает даже несмотря на передачу функции налогового агента банку Фото: pexels.com

Важно то, что, несмотря на определенное упрощение процедуры, обязанность подачи налоговой декларации ФОПом остается. Кроме того, если контрагент оплатил на счет ФОПа, а затем идет отмена операции, получатель должен возвращать средства – и возникает ситуация, когда банк уже перевел в бюджет сумму налога, то есть, предприниматель просто теряет деньги.

"В случае необходимости производить перерасчет налога (корректировка суммы дохода (например, в связи с отказом от услуг, возвратом товара) будут сложности. Проект закона предусматривает, что возврата уплаченного налога (чрезмерно или ошибочно уплаченного) не будет", — отметила Татьяна Ященко, партнер EXPATPRO.

Важно

Конец "упрощенке": в Украине планируют вернуть довоенные налоги

Юристы считают, что такой подход, однозначно, имеет недостатки, так как ведет к реальным потерям денег малых предпринимателей третьей группы.

"ФОП, пользующийся услугами налогового агента-банка, не сможет вернуть излишне и/или по ошибке уплаченные налоги, а также зачислить их в счет других обязательных платежей. К примеру, ФОП получил средства на свой счет. Банк в течение 2 рабочих дней удержал с такого дохода налог и уплатил его в бюджет. Однако отношения у ФОПа не сложились с контрагентом, и он вынужден вернуть средства последнему. Но налог уже пошел в бюджет, и с этим ничего не поделаешь. Результат: потеря 5% от суммы и без того не полученного дохода. Учитывая это, нужно доработать предложенные изменения", — подчеркивает Иван Марынюк.

Налоговый консультант Александра Томашевская объяснила механизм и смысл уплаты единого налога банком: "Например, если предпринимателю поступает 10 000 грн., банк при зачислении сразу удержит 5% или 500 грн., и зачислит клиенту на счет "очищенные" от налога средства. При этом, срок перечисления в бюджет удержанного налога предлагается установить не позднее двух рабочих дней с даты удержания. Мы можем сказать, что под прикрытием "облегчения" работы предпринимателей с налогами бюджет фактически будет получать налоги в режиме реального времени, каждый день. Возврат излишне удержанных налогов при этом не предусмотрен".

По словам адвоката, советника TOTUM LF Яны Михайлюк, пока еще не понятно, какую плату будут брать банки за выполнение функций налогового агента, и будет ли цена услуг банка рентабельнее стоимости услуг бухгалтера на условиях аутсорсинга. Также, по мнению Яны Михайлюк, закон содержит несколько интересных положений, которые нивелируют такую рентабельность, если она будет:

средства, уплаченные банком как единый налог, не подлежат возврату, как ошибочно или излишне уплаченные или зачисленные для выполнения других обязательств, то есть если банк ошибся при начислении налога, то изменить ничего уже нельзя;

непонятно, как банк будет выделять от всех средств, поступивших на счет плательщика единого налога, например, ошибочно уплаченные средства или средства за возвращенные товары и т.д., то есть те средства, которые не входят в базу единого налога ;

; в законопроекте не детализирован вопрос, могут ли быть специальные предпринимательские счета валютными.

"В будущем это может вызвать недоразумение, и в случае отказа банков открывать такие специальные счета в валюте, это еще больше сузит круг тех лиц, кому такая опция может быть полезна", — отмечает Яна Михайлюк.

Все сведения – налоговой. Почему законопроект предусматривает передачу данных налоговикам

Законопроект №8226 преподносится как "упрощающий" жизнь предпринимателей. Но определенные угрозы бизнесу он также может нести. Ведь документ предусматривает обязанность банков предоставлять по запросу налоговой информацию об операциях по специальным предпринимательским счетам ФОПов с налоговым агентом банком, то есть, все сведения об операциях зачисления средств на счета, о назначении платежа, идентификационные данные и номер счета контрагента.

"Эта обязанность значительно развязывает руки налоговикам, ведь, на сегодняшний день, все эти данные считаются банковской тайной и доступ к ним налоговые органы могут получить только через волеизъявление налогоплательщика (если плательщик сам предоставит выписки по своим счетам во время проверок, в качестве первичных документов), или в судебном порядке, что не так-то просто (обычно такие иски отклоняются по необоснованности). Сейчас налоговики по своему письменному требованию к банку могут получить только информацию о наличии банковских счетов, не больше", — объяснила Алена Палий.

[ + – ] Нововведения, в случае их принятия, грозят бизнесу проверками их операций и счетов, и даже ревизией личных карт Фото: Pexels

По ее мнению, речь идет о прямом посягательстве на банковскую тайну.

"Законопроект не содержит привязки, что доступ к информации по операциям по специальным счетам будет предоставляться только при условии проведения проверки, то есть, теоретически, налоговая может в любой момент запросить информацию по счету в банке. Получается, налоговые органы получают механизм обхода банковской тайны", — считает юрист.

По словам Алены Палий, в результате налоговая получит также доступ к данным личных счетов предпринимателей.

"Именно личные счета больше всего интересуют налоговиков, ведь доступ к предпринимательским счетам ФОПа налоговики могут получить в процессе проверки от самих налогоплательщиков, и там обычно "чисто", а вот доступ к личным счетам, которые чаще всего используются для уклонения от уплаты налогов, для них закрыт", — говорит Палий.

Важно

В чем виноваты ФОПы: Гетманцев рассказал, что будет с "упрощенкой"

Получается, что, если ФОП согласился на функцию банка как налогового агента, то данные его счетов по запросу налоговиков будут без его ведома передаваться налоговой. Татьяна Ященко отмечает, что так ни банк, ни сам предприниматель не имеют возможности контролировать основания, периодичность и порядок использования (хранения и обработки) налоговыми органами полученной от банка информации.

[ + – ] О любом поступлении на счета, даже если это личные, будет известно налоговикам Фото: УНИАН

"В случае с проверками операций ФОПов сейчас налоговые органы обращаются к предпринимателю с требованием предоставить такие документы в порядке проведения документальных проверок. Здесь предприниматель вовлечен в процесс проверки, контролирует объем информации (в том числе в части персональных данных своих клиентов), которая передается контролирующим органам в соответствии с целью проведения проверки. В случае с плательщиками единого налога налоговые органы должны интересовать исключительно объем проводимых операций. Для этой цели вполне достаточно оборотной ведомости за конкретный период", — считает Татьяна Ященко.

Важно

Данил Гетманцев: "Детенизация – это привлечь к ответственности негодяев, а не снижать налоги"

Юрист уверена: если цель получения данных налоговиками не соответствует именно целям проверки правильности исчисления и уплаты налога, то такие положения следует предусматривать в рамках специально регламентированной процедуры — антикоррупционной, уголовно-процессуальной.

"Сведения, которые банк по проекту закона №8226 должен безвозмездно предоставлять налоговым органам, граничат с банковской тайной", — уверена эксперт.

Александра Томашевская считает, что норму о беспрепятственном получении сведений о счетах бизнеса налоговиками из проекта №8226 точно нужно убирать. "Сейчас налоговые органы не получают данные о движении средств на счетах клиентов банка. Право доступа к этой информации возможно только при процедуре налоговой проверки или по решению суда. Я считаю, что есть перспектива значительных злоупотреблений этими правами со стороны налоговых органов, и такой пункт следует исключить", — говорит налоговый эксперт.

Хорошая новость в том, что, в случае принятия указанного проекта, у предпринимателей остается возможность не передавать функцию налогового агента банку – здесь ФОПам позволили добровольно решать, открывать ли специальный счет и передавать ли банку обязанность по уплате налогов или же продолжать работать с уплатой налогов и подачей отчетности самостоятельно.

"ФОПы, которые беспокоятся об "утечке" данных из банка, могут просто не пользоваться услугами банка как налогового агента", — считает Иван Марынюк.