В чем виноваты ФОПы: Гетманцев рассказал, что будет с "упрощенкой"

Действующая в Украине упрощенная система налогообложения позволяет гражданам обеспечить себя и свои семьи, но есть проблема, которую государству еще предстоит решить.

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Проблема в Украине с упрощенной системой налогообложения в том, что эта схема активно используется крупными предприятиями. Об этом в интервью Фокусу сообщил глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

"Проблема нашей упрощенки не в ФОПах, а в больших компаниях, которые возят фурами товары, но оформляют все под ФОП. Проблема в том, что большой бизнес мимикрирует под малый. И тот бизнес, что был малым, но сейчас очень немаленький, остался на едином налоге. Если правильно провести черту между малым и крупным бизнесом, единый налог – это благо. Потому что единый налог позволяет нам трудоустроить тех, кто создает рабочие места сам для себя. Он выполняет социальную функцию, снимая с государства затраты на содержание этих людей (субсидии, выплаты из фонда занятости)", — отметил Данил Гетманцев.

[ + – ] Ранее частные предприниматели не раз митинговали из-за обязательного внедрения РРО - регистраторов расчетных операций Фото: УНИАН

Он сообщил, что единый налог в Украине стал схемой уклонения от налогообложения. "В крупных компаниях людям платят зарплаты через ФОПы, на базарах торгуют сети крупных фирм через ФОПы. Как решить вопрос – только РРО, с нового года мы его ввели. Отменять упрощенную систему не нужно. Только разграничить крупный и малый бизнес", — считает народный депутат.

По словам Гетманцева, на время войны парламент расширил действие единого налога по ставке 2% с оборота для 3-й группы до 10 млрд. грн. с рядом ограничений по сферам деятельности. "Это льгота вместе с другими мерами позволила вывести экономику в прямом смысле из оцепенения в первые месяцы войны, и она сохраняется сегодня", — сообщил глава комитета ВРУ по налогам.

Напомним, с момента полномасштабного российского вторжения в Украине налоговый долг вырос на 15% до 16,8 млрд грн. Таким образом общая сумма задолженности по налогам в стране в сентябре составляла 124 млрд грн.

Как сообщал Фокус, снизить налоговую нагрузку компании могут через так называемый отпуск без сохранения заработной платы. Во время введенного военного положения работодатель по просьбе работника может предоставлять ему отпуск без сохранения заработной платы и без ограничения срока, установленного частью первой статьи 26 Закона Украины "Об отпусках".