В Налоговом кодексе говорится о том, что дорогие подарки должны облагаться налогом. Фокус узнал, сколько придется заплатить налогов за полученные подарки в 2025 году.

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Особенности налогообложения подарков связаны с их стоимостью: в 2025 году не денежные подарки на сумму до 2 тыс. грн. не подлежат налогообложению. Всего в подпункте 165.1.39 Налогового кодекса говорится о том, что стоимость подарков, которая не должна облагаться налогом, составляет 25% минимальной зарплаты. Поскольку в 2025 году размер минималки — 8 тыс. грн., то налоги не уплачиваются за подарки до 2 тыс. грн.

Как объяснила юрист АО "Виннер Партнерс" Анастасия Руденко, если стоимость подарка превышает 2 тыс. грн., сумма превышения подлежит налогообложению. А что касается подарков, полученных в 2024 году, то, говорит юрист, следует учесть, что необлагаемая сумма тогда составляла 1 775 грн, поскольку минимальная заработная плата на 1 января 2024 года была 7,1 тыс. грн. Налогообложение осуществляется в том году, когда был получен доход. Поэтому, если подарок получен в 2024 году, налоги должны быть уплачены по итогам этого же года.

Адвокат, управляющий партнер Evrika Law Андрей Шабельников уточнил: налоги за подарки уплачиваются, если они получены от лица, которое не является родственником первой или второй степени родства.

В целом, говорит Андрей Шабельников, в 2025 году действуют такие ставки налогообложения подарков: ставка — для подарков от членов семьи первой и второй степени родства (родители, дети, супруги, родные братья/сестры, бабушка и дедушка);

Нулевая ставка — для подарков от членов семьи первой и второй степени родства (родители, дети, супруги, родные братья/сестры, бабушка и дедушка);

5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора — для подарков от лиц, не являющихся родственниками первой или второй степени родства;

18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора — для подарков от нерезидентов.

"Важно, что доход, полученный в виде подарка от физического лица, нужно указать в годовой налоговой декларации. Это правило не распространяется на лиц, получивших подарки, не подлежащие налогообложению, или на тех, кто уже уплатил налоги и сбор до получения подарка. Также следует обратить внимание, что физические лица, получившие доход в виде подарка, который облагается налогом по нулевой ставке налога, не обязаны включать стоимость такого подарка в состав общего годового налогооблагаемого дохода. Такие физические лица могут не подавать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах, но при условии отсутствия других оснований для представления декларации", — пояснил Андрей Шабельников.

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По его словам, декларацию о доходах следует подать до 1 мая 2025 года, а обязательства по налогу на доходы физических лиц и военного сбора следует уплатить в срок до 1 августа 2025 года. То есть, если гражданин получил в 2024 году, то уплатить налог с него он должен в этом году до 1 августа.

Что касается контроля налоговой за уплатой налогов на подарки, то, отмечает Андрей Шабельников, налоговая служба не особо уделяет этому внимание, учитывая, что ресурсы, потраченные на поиск потенциальных неплательщиков налогов на подарки, едва ли можно компенсировать штрафами за эти нарушения.

Напомним, в 2025 году в Украине налогообложение операций с недвижимостью претерпело изменения, влияющие на участников рынка как первичного, так и вторичного жилья.

Ранее Фокус писал, что в начале декабря 2024 года были введены новые правила налогообложения, касающиеся, в частности, физических лиц-предпринимателей. Одним из ключевых изменений стало обязательство уплаты военного сбора, независимо от группы или системы налогообложения.