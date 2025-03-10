У Податковому кодексі йдеться про те, що дорогі подарунки мають оподатковуватись. Фокус дізнався, скільки доведеться заплатити податків за отримані подарунки в 2025 році.

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Особливості оподаткування подарунків пов’язані з їх вартістю: у 2025 році не грошові подарунки на суму до 2 тис. грн. не підлягають оподаткуванню. Загалом у підпункті 165.1.39 Податкового кодексу йдеться про те, що вартість подарунків, яка не має оподатковуватись, складає 25% мінімальної зарплати. Оскільки в 2025 році розмір мінімалки – 8 тис. грн., то податки не сплачуються за подарунки до 2 тис. грн.

Як пояснила юрист АО "Віннер Партнерс" Анастасія Руденко, якщо вартість подарунка перевищує 2 тис. грн., сума перевищення підлягає оподаткуванню. А щодо подарунків, отриманих у 2024 році, то, каже юрист, слід врахувати, що неоподатковувана сума тоді становила 1 775 грн, оскільки мінімальна заробітна плата на 1 січня 2024 року була 7,1 тис. грн. Оподаткування здійснюється в тому році, коли було отримано дохід. Тому, якщо подарунок отримано в 2024 році, податки повинні бути сплачені за підсумками цього ж року.

Адвокат, керуючий партнер Evrika Law Андрій Шабельніков уточнив: податки за подарунки сплачуються, якщо вони отримані від особи, яка не є родичем першого чи другого ступеня споріднення.

Загалом, каже Андрій Шабельніков, у 2025 році діють такі ставки оподаткування подарунків:

Нульова ставка – для подарунків від членів сім'ї першого та другого ступеня споріднення (батьки, діти, подружжя, рідні брати/сестри, бабуся та дідусь);

5% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору – для подарунків від осіб, які не є родичами першого чи другого ступеня споріднення;

18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору – для подарунків від нерезидентів.

"Важливо, що дохід, отриманий у вигляді подарунка від фізичної особи, потрібно вказати в річній податковій декларації. Це правило не поширюється на осіб, які отримали подарунки, що не підлягають оподаткуванню, або на тих, хто вже сплатив податки та збір до отримання подарунка. Також слід звернути увагу, що фізичні особи, що одержали дохід у вигляді подарунку, який оподатковується за нульовою ставкою податку, не зобов’язані включати вартість такого подарунку до складу загального річного оподатковуваного доходу. Такі фізичні особи можуть не подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, але за умови відсутності інших підстав для подання декларації", — пояснив Андрій Шабельніков.

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За його словами, декларацію про доходи слід подати до 1 травня 2025 року, а зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб та військового збору слід сплатити у строк до 1 серпня 2025 року. Тобто, якщо громадянин отримав в 2024 році, то сплатити податок з нього він має в цьому році до 1 серпня.

Щодо контролю податкової за сплатою податків на подарунки, то, зазначає Андрій Шабельніков, податкова служба не особливо приділяє цьому увагу, враховуючи, що ресурси, витрачені на пошук потенційних неплатників податків на подарунки, ледь можна компенсувати штрафами за ці порушення.

Нагадаємо, у 2025 році в Україні оподаткування операцій з нерухомістю зазнало змін, що впливають на учасників ринку як первинного, так і вторинного житла.

Раніше Фокус писав, що на початку грудня 2024 року було запроваджено нові правила оподаткування, що стосуються, зокрема, фізичних осіб-підприємців. Однією з ключових змін стало зобов'язання сплати військового збору, незалежно від групи або системи оподаткування.