Військовий збір тепер обов'язковий: скільки потрібно платити ФОПам різних груп у 2025 році

Законом передбачено збільшення військового збору для працівників з 1,5% до 5%.

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На початку грудня 2024 року було запроваджено нові правила оподаткування, що стосуються, зокрема, фізичних осіб-підприємців. Однією з ключових змін стало зобов'язання сплати військового збору, незалежно від групи або системи оподаткування. Про це йдеться в матеріалі видання "Telegraf UA".

З 1 січня 2025 року набули чинності нові податкові правила. Слід зазначити, що ставки та порядок оплати змінилися. Законом передбачено збільшення військового збору для працівників з 1,5% до 5%, а також розширення кола платників, включно з фізичними особами-підприємцями (ФОП).

Так, ставка військового збору для ФОП — платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп у 2025 році — 800,0 грн (10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати). Сплачується щомісяця не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця

Для третьої групи — ставка — 1% від отриманого доходу.

ФОП-загальносистемник — ставка збільшується з 1,5% до 5% чистого річного оподатковуваного доходу.

Загальна сума військового збору за 2025 рік:

1,2,4 група — за 12 місяців 2025 року загальна сума ВЗ становитиме 9 600 грн;

3 група — загальна сума сплаченого ВЗ за 12 місяців залежатиме від отриманого підприємцем доходу. Якщо, наприклад, за результатами 2025 року ФОП на 3 групі досягне граничного ліміту доходу в 9 336 000 грн, сума військового збору становитиме 93 360 грн (1%);

ФОП-загальносистемник — загальна сума сплаченого ЗС за 12 місяців залежатиме від отриманого підприємцем доходу. Якщо, наприклад, за результатами 2025 року ФОП-загальносистемник отримає 840 000 грн з чистого доходу, сума військового збору складе 42 000 грн (5%).

Нагадаємо, в Україні сплата земельного податку є обов'язковою для більшості громадян, проте деякі категорії, як-от пенсіонери, люди з інвалідністю та багатодітні сім'ї, можуть розраховувати на пільги.