Деякі українці можуть не платити податок на землю: для кого є пільги

Звільнення поширюється на певні категорії земельних ділянок, як-от для особистого господарства, житлового будівництва, садівництва тощо, у межах певних граничних норм площі.

В Україні сплата земельного податку є обов'язковою для більшості громадян, проте деякі категорії, як-от пенсіонери, люди з інвалідністю та багатодітні сім'ї, можуть розраховувати на пільги. Звільнення від податку також передбачено для земельних ділянок у межах певних норм або за наявності особливих умов, наприклад, у разі тимчасової окупації чи ризику забруднення. Про це розповіла юристка Лариса Кісь у коментарі виданню "24 Канал".

Тип податку визначається призначенням земельної ділянки: це може бути земельний податок або орендна плата за ділянки, що належать державі або місцевим громадам. Однак деякі категорії громадян і земельних ділянок звільняються від сплати податку. Згідно з Податковим кодексом України, звільнення від земельного податку надається таким категоріям фізичних осіб:

особи з інвалідністю першої та другої;

пенсіонери за віком;

фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

ветерани війни;

особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Пільги надаються залежно від категорії громадян та встановлених обмежень на використання земельних ділянок. Звільнення від сплати податку діє для ділянок з різними цілями використання в межах таких установлених нормативів:

для ведення особистого селянського господарства — до 2 гектарів;

для будівництва та обслуговування житлового будинку (присадибна ділянка):

у селах — до 0,25 гектара;

у селищах — до 0,15 гектара;

у містах — до 0,10 гектара.

для індивідуального дачного будівництва — до 0,10 гектара;

для будівництва індивідуальних гаражів — до 0,01 гектара;

для ведення садівництва — до 0,12 гектара.

Якщо у фізичної особи у власності кілька земельних ділянок одного типу, загальна площа яких перевищує встановлені норми, вона зобов'язана до 1 травня подати заяву для вибору ділянок, на які поширюватиметься пільга. Також існують особливі умови для звільнення від податку:

тимчасово окуповані території: власники земельних ділянок на цих територіях звільнені від сплати податку;

забруднені або непридатні до використання ділянки: якщо сільські, селищні або міські ради ухвалили рішення про встановлення пільг через потенційну небезпеку забруднення вибухонебезпечними предметами, податок не сплачується;

оренда земельних ділянок платниками єдиного податку четвертої групи: у разі передачі таких ділянок в оренду звільнення від податку діє на період застосування єдиного податку.

Кіс зазначає, що громадяни, які належать до категорії 4 (постраждалі від Чорнобильської катастрофи), не можуть претендувати на пільги зі сплати земельного податку. Також будь-які зміни у використанні земельних ділянок мають бути заздалегідь оформлені через відповідні контролюючі органи.

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30 вересня на порталі ВРУ повідомили, що самотні пенсіонери можуть отримати доплату до пенсії з 1 жовтня.