Некоторые украинцы могут не платить налог на землю: для кого есть льготы

Освобождение распространяется на определенные категории земельных участков, такие как для личного хозяйства, жилищного строительства, садоводства и т.п., в пределах определенных предельных норм площади.

Related video

В Украине уплата земельного налога является обязательной для большинства граждан, однако некоторые категории, такие как пенсионеры, люди с инвалидностью и многодетные семьи, могут рассчитывать на льготы. Освобождение от налога также предусмотрено для земельных участков в пределах определенных норм или при наличии особых условий, например, в случае временной оккупации или риска загрязнения. Об этом рассказала юрист Лариса Кись в комментарии изданию "24 Канал".

Тип налога определяется назначением земельного участка: это может быть земельный налог или арендная плата за участки, принадлежащие государству или местным громадам. Однако некоторые категории граждан и земельных участков освобождаются от уплаты налога. Согласно Налоговому кодексу Украины, освобождение от земельного налога предоставляется следующим категориям физических лиц:

лица с инвалидностью первой и второй;

пенсионеры по возрасту;

физические лица, воспитывающие троих и более детей младше 18 лет;

ветераны войны;

лица, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы.

Льготы предоставляются в зависимости от категории граждан и установленных ограничений на использование земельных участков. Освобождение от уплаты налога действует для участков с различными целями использования в рамках следующих установленных нормативов:

для ведения личного крестьянского хозяйства – до 2 гектаров;

для строительства и обслуживания жилого дома (приусадебный участок):

в селах – до 0,25 гектара;

в поселках – до 0,15 гектара;

в городах – до 0,10 гектара.

для индивидуального дачного строительства – до 0,10 гектара;

для строительства индивидуальных гаражей – до 0,01 гектара;

для ведения садоводства – до 0,12 гектара.

Если у физического лица в собственности несколько земельных участков одного типа, общая площадь которых превышает установленные нормы, оно обязано до 1 мая подать заявление для выбора участков, на которые будет распространяться льгота. Также существуют особые условия для освобождения от налога:

временно оккупированные территории: владельцы земельных участков на этих территориях освобождены от уплаты налога;

загрязненные или непригодные к использованию участка: если сельские, поселковые или городские советы приняли решение об установлении льгот из-за потенциальной опасности загрязнения взрывоопасными предметами, налог не уплачивается;

аренда земельных участков плательщиками единого налога четвертой группы: при передаче таких участков в аренду освобождение от налога действует на период применения единого налога.

Кис отмечает, что граждане, относящиеся к категории 4 (пострадавшие от Чернобыльской катастрофы), не могут претендовать на льготы по уплате земельного налога. Также любые изменения в использовании земельных участков должны быть заранее оформлены через соответствующие контролирующие органы.

Напомним, Кабмин в проекте госбюджета на 2025 год предлагает списывать неиспользованные средства с карточек пенсионеров в бюджет.

30 сентября на портале ВРУ сообщили, что одинокие пенсионеры могут получить доплату к пенсии с 1 октября.