Некоторым украинцам разрешено не платить налог на наследство: что говорится в законе

Бывают случаи, когда бабушка или дедушка умерли и передают по наследству имущество внукам, родители которых не были замужем.

Как доказать родственные связи между бабушкой и внуками? Безусловно, внуки, как наследники, имеют право на наследство. Однако возникает вопрос налогообложения. Для наследников первой и второй степени родства установлена нулевая ставка налога. Об этом говорится в статье 174 Налогового кодекса.

Наследниками первой ступени родства являются:

дети, в том числе усыновленные и рожденные после смерти наследодателя;

муж или жена;

родители.

Второй степени родства:

родные братья и сестры;

баба и дед со стороны матери и со стороны отца;

внуки.

Таким образом важно подтвердить родственные связи между наследодателем и наследником. Для этого можно обратиться в суд. Обязательно указать, что установление факта родственных связей имеет для заявителя юридическое значение и установить его. другим путем, чем судебным, невозможно.

В суд необходимо предоставить все сведения о родственных связях, общении, опеке , взаимной помощи, предоставить переписку, фотографии, пригласить свидетелей (при необходимости).

Только после установления судом родственных связей налог на наследство можно будет не платить.

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