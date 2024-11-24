Некоторым украинцам разрешено не платить налог на наследство: что говорится в законе
Бывают случаи, когда бабушка или дедушка умерли и передают по наследству имущество внукам, родители которых не были замужем.
Как доказать родственные связи между бабушкой и внуками? Безусловно, внуки, как наследники, имеют право на наследство. Однако возникает вопрос налогообложения. Для наследников первой и второй степени родства установлена нулевая ставка налога. Об этом говорится в статье 174 Налогового кодекса.
Наследниками первой ступени родства являются:
- дети, в том числе усыновленные и рожденные после смерти наследодателя;
- муж или жена;
- родители.
Второй степени родства:
- родные братья и сестры;
- баба и дед со стороны матери и со стороны отца;
- внуки.
Таким образом важно подтвердить родственные связи между наследодателем и наследником. Для этого можно обратиться в суд. Обязательно указать, что установление факта родственных связей имеет для заявителя юридическое значение и установить его. другим путем, чем судебным, невозможно.
В суд необходимо предоставить все сведения о родственных связях, общении, опеке , взаимной помощи, предоставить переписку, фотографии, пригласить свидетелей (при необходимости).
Только после установления судом родственных связей налог на наследство можно будет не платить.
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