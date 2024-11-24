Деяким українцям дозволено не платити податок на спадщину: що йдеться в законі

Трапляються випадки, коли бабуся чи дідусь померли і передають у спадок майно онукам, батьки яких не були одружені.

Як довести родинні зв'язки між бабусею та онуками? Безумовно, онуки, як спадкоємці, мають право на спадщину. Однак постає питання оподаткування. Для спадкоємців першого та другого ступенів споріднення встановлено нульову ставку податку. Про це йдеться у статті 174 Податкового кодексу.

Спадкоємцями першого ступеня споріднення є:

діти, у тому числі усиновлені та народжені після смерті спадкодавця;

чоловік або дружина;

батьки.

Другого ступеня споріднення:

рідні брати і сестри;

баба і дід з боку матері та з боку батька;

онуки.

Таким чином важливо підтвердити родинні зв'язки між спадкодавцем і спадкоємцем. Для цього можна звернутися до суду. Обов'язково зазначити, що встановлення факту родинних зв'язків має для заявника юридичне значення і встановити його іншим шляхом, ніж судовим, неможливо.

До суду необхідно надати всі відомості про родинні зв'язки, спілкування, опіку, взаємну допомогу, надати листування, фотографії, запросити свідків (за необхідності).

Тільки після встановлення судом родинних зв'язків податок на спадщину можна буде не платити.

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